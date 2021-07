Darum fordert Afghanistan einen vorübergehenden Abschiebe-Stopp aus Europa

Die Regierung Afghanistans hat europäische Staaten dazu aufgefordert, Abschiebungen in das Krisenland für drei Monate auszusetzen. Wegen der zunehmenden Gewalt der militant-islamistischen Taliban und steigender Corona-Infektionen sei die Rückführung abgelehnter Asylbewerber derzeit ein Grund zur Sorge, hiess es am Samstag in einer Erklärung des für Flüchtlinge zuständigen Ministeriums.

Ausserdem sei man besorgt über eine wachsende Zahl von Menschen, die im Ausland Asyl suchten, sowie im Land …