UN-Tribunal zu Ruanda: Kein Prozess gegen Völkermord-Verdächtigen

Der Angeklagte Félicien Kabuga sei wegen seiner Demenz-Erkrankung nicht prozessfähig, urteilte die Berufungskammer des UN-Tribunals zu den Verbrechen in Ruanda 1994 am Montagabend in Den Haag. Ein Antrag der Anklage, erneut die Prozessfähigkeit Kabugas festzustellen, wurde abgewiesen. Kabuga soll den Völkermord finanziert haben. Er wurde erst 2020 nach mehr als 30 Jahren auf der Flucht in Paris festgenommen.

US-Geiseln im Iran: So «sabotierten» die Republikaner Jimmy Carters Wiederwahl

Haben die Republikaner 1980 die Freilassung von 52 US-Geiseln in Iran verzögert, um die Wiederwahl von Präsident Jimmy Carter zu verhindern? Neue Hinweise stützen die umstrittene These.

444 Tage. Vielen Amerikanern ist diese «Schnapszahl» auch nach mehr als 40 Jahren sehr präsent als Synonym für nationale Schande und Ohnmacht. Denn so lange dauerte die Geiselnahme von 52 US-Staatsbürgern in der Botschaft in Teheran. Freigelassen wurden sie an jenem 20. Januar 1981, an dem Ronald Reagan als neuer US-Präsident vereidigt wurde.