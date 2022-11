Bei Busunfall in Guinea: Mindestens 24 Studenten tödlich verunglückt

In Guinea kommt es häufig zu tödlichen Verkehrsunfällen. Hauptursachen sind der oft schlechte Zustand von Strassen und Fahrzeugen, aber auch der Leichtsinn vieler Fahrer. Im September waren bei einem Unfall mit einen Kleinbus in Guinea 15 Menschen getötet worden (sda/afp)

Bei einem Busunglück in Guinea sind mehr als 24 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten der Todesopfer seien Studierende und Schüler, wie die Behörden des westafrikanischen Landes am Sonntag mitteilten.

Bandenführer will Blockade von Treibstoff-Lager in Haiti aufheben

Kämpfe in südukrainischer Stadt Cherson dauern an + Blackout in Kiew nicht auszuschliessen

Klima-Aktivisten kleben sich im Madrider Prado an Goya-Gemälden fest

Die Serie von Protestaktionen von Klimaaktivisten in Museen und anderen Kultureinrichtungen hat nun auch den Prado in Madrid erreicht. Zwei junge Menschen klebten sich dort am Samstag an die Rahmen zweier berühmter Bilder des spanischen Meisters Francisco de Goya. Das wichtigste Museum der spanischen Hauptstadt kritisierte die Aktion und teilte am Sonntag mit, der betroffene Saal sei für den Publikumsbesuch wieder geöffnet worden.