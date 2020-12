Entführte Schüler in Nigeria wieder frei – Zahl weiterhin unklar

Boko Haram entführt (wieder) 300 Kinder in Nigeria – 5 Dinge, die du dazu wissen musst

Am Freitagabend wurden in Nigeria über 300 Kinder aus einer Schule entführt. Seit heute Morgen ist bekannt, dass es sich bei den Entführen um die islamistische Gruppe Boko Haram handelt. 5 Dinge, die zur aktuellen Situation in Nigeria wissen musst.

Das Internat in Kankara, im nördlichen Nigeria, war bis zum letzten Freitag ein ruhiger Lernort für Hunderte von Schuljungen. Dies änderte sich letzten Freitag, als die Schule gemäss Zeugen von etwa 150 Motorradfahrern überfallen wurde. Mit Maschinengewehren um sich schiessend, zwangen sie die Schuljungen in ihre Schlafsäle, um sie an der Flucht zu hindern. Im Chaos des darauffolgenden Schiessgefechts mit der ortsansässigen Polizei gelang einigen Schülern die Flucht in den nahegelegenen Wald.

Einer …