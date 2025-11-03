sonnig11°
DE | FR
burger
International
Afrika

Sudan Bürgerkrieg: Fünf Karten, die du kennen solltest

Fünf Karten zum Sudan, die du kennen solltest

03.11.2025, 17:2703.11.2025, 17:28
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Seit 2023 tobt im Sudan erneut ein äusserst blutiger Bürgerkrieg, bei dem die Zivilbevölkerung massiv in Mitleidenschaft gezogen wird. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Die folgenden Karten helfen, die Übersicht nicht zu verlieren.

Wo liegt der Sudan?

Karte: watson.ch

Der Sudan liegt in Afrika, südlich von Ägypten. Das riesige Land grenzt im Osten ans Rote Meer. Vor der Unabhängigkeit des Südsudans war der Sudan das grösste Land Afrikas. Heute umfasst das Land ca. 1,86 Millionen Quadratkilometer. Genau lässt sich das nicht beziffern: Verschiedene Gebiete im Süden werden auch vom Südsudan beansprucht.

Karte: watson.ch

Trotz der Sezession des Südsudans gehört der Sudan mit Platz 17 noch immer in die Top-20 der grössten Länder der Erde und ist ca. 45-mal grösser als die Schweiz. Deutschland hätte gut fünfmal im Sudan Platz.

Massaker an tausenden Zivilisten befürchtet – das musst du zur Lage im Sudan wissen

Bei der Grösse gehört der Sudan zu den absoluten Spitzenreitern. In anderen Statistiken schneidet das Land mit 48 Millionen Einwohnern weniger erfreulich ab. Bezüglich Entwicklung (Platz 176 von 193), BIP pro Kopf (Platz 188 von 195) und im Index fragiler Staaten (2. Platz hinter Somalia) klassiert sich das seit Jahrzehnten von Bürgerkriegen gepeinigte Land stets in sehr unerfreulichen Regionen.

Wer kontrolliert aktuell welche Gebiete im Sudan?

Karte: watson.ch

Der aktuelle Konflikt brach 2023 in Khartum aus. Den Rebellen (Rapid Support Forces – RSF) gelang es in kurzer Zeit, grosse Teile der Hauptstadt zu erobern. Seit März 2025 ist diese wieder unter Kontrolle der regulären Streitkräfte. Doch die heftigen Kämpfe zerstörten grosse Teile der Stadt. Ausserdem steckten die RSF vor ihrem Abzug diverse Gebäude wie Spitäler und Regierungspaläste in Brand. Der Mittelstand und die Elite flohen. Laut Schätzungen ergriffen 3,8 Millionen Menschen aus der Hauptstadt und der Agglomeration die Flucht. Ein Viertel der Bevölkerung blieb zurück.

Bild
Karte: watson.ch

Aktuell kontrollieren die RSF ein grosses zusammenhängendes Gebiet im Südwesten. Sie werden dabei von verschiedenen anderen alliierten Rebellengruppen unterstützt. Die regulären Streitkräfte kontrollieren vorwiegend Gebiete im Zentrum und Osten des Landes – doch wirklich präzise Angaben existieren nicht.

Wo liegt die Stadt, die kürzlich von den RSF erobert wurde?

Karte: watson.ch

Al-Faschir war das letzte urbane Zentrum, das in Darfur noch nicht von der RSF eingenommen wurde. 18 Monate lang schnitten die RSF die Stadt mit 300’000 Einwohnern von Lieferungen mit humanitären Gütern und Lebensmitteln ab. Ende Oktober nahmen die RSF die Stadt endgültig ein. Seither kommt es laut Berichten zu täglichen Gräueltaten und Kriegsverbrechen. Im Saudi Maternity Hospital sollen beinahe 500 Menschen umgebracht worden sein und es sei zu Massenvergewaltigungen gekommen. In den letzten Tagen des Oktobers verloren über 1500 ZivilistInnen ihr Leben. Der Konflikt in Darfur wird laut der deutschen «Tagesschau» durch ethnische Spannungen zwischen nomadisch-arabischen und sesshaften, nicht-arabischen Gruppen befeuert.

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Zwei Jahre Gaza-Krieg
1 / 5
Zwei Jahre Gaza-Krieg

Am 7. Oktober 2023 sterben beim Angriff der Hamas auf Südisrael 1200 Menschen. Als Reaktion fallen am 10. Oktober die ersten Bomben auf Gaza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das ist gerade im Sudan los – erklärt in 90 Sekunden
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻
2
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
3
«Die Biden-Regierung wollte nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt»
4
Trump-Umfeld zieht sich auf Militärbasen zurück
5
Student mit über 100 km/h in 50er-Zone geblitzt – Bundesgericht hebt Urteil auf
Meistkommentiert
1
«Juso will Erben bluten sehen»: Das Streitgespräch zur Erbschaftssteuer
2
Auch Papst Leo ist ein Fundi, glaubt er doch an den Satan und befürwortet den Exorzismus
3
«Wirklich wüst»: So gruselig war die AKW-«Arena»
4
Die schleichende Enteignung der Schweizer – Renditefirmen besitzen immer mehr Wohnraum
5
«Wieso will mir jeder sagen, wie lange ich mein Kind stillen soll?!»
Meistgeteilt
1
Tote Zivilisten bei russischen Angriffen ++ Russen rücken in Pokrowsk weiter vor
2
Roboter Neo könnte deinen Haushalt schmeissen – für 16'000 Franken
3
Freuler verpasst restliche WM-Quali +++ Weltrekord: Malinin steht sechs Vierfach-Sprünge
4
We ❤️ Latour: «Das isch nid normau, Herr Meier! Dä grännet jedes Mau!»
5
Trump: Ohne Zölle fährt US-Wirtschaft «zur Hölle» +++ Kein Krieg gegen Venezuela erwartet
Ärger um Kinder-Sexpuppen: Frankreich droht Shein
Weil auf der Internet-Plattform Shein Sexpuppen in Kinderoptik angeboten wurden, droht Frankreichs Regierung dem Onlinehändler mit einer Zugangssperre. «Die Grenzen wurden überschritten», sagte Frankreichs Wirtschaftsminister Roland Lescure im Sender RMC. «Wenn sich dieses Verhalten wiederholt, sind wir im Recht, den Zugang zu der Plattform Shein auf dem französischen Markt zu verbieten, und ich würde dies tun.»
Zur Story