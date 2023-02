Malis Regierung weist hochrangigen UN-Mitarbeiter aus

«Wir bedauern die Entscheidung der malischen Regierung, aber Minusma wird die Ausübung ihres Mandats fortsetzen, einschliesslich im Hinblick auf Menschenrechte», teilte ein hochrangiger UN-Mitarbeiter in New York am Sonntag (Ortszeit) der Deutschen Presse-Agentur mit.

Malis Militärregierung hat den Direktor der Menschenrechtsabteilung der UN-Mission Minusma im Land zur unerwünschten Person erklärt. Der UN-Funktionär Guillaume Ngefa-Atondoko Andali müsse das Staatsgebiet binnen 48 Stunden verlassen, hiess es in einer am Sonntagabend veröffentlichten Mitteilung der Regierung. Die Junta warf Andali darin «destabilisierende und subversive Handlungen» vor.

Polarluft sorgt in den USA und Kanada für Rekordkälte und Frostbeben

Während Südamerika mit Waldbränden kämpft, sinken die Temperaturen in Nordamerika auf ein Rekordtief. Die Behörden warnen vor Erfrierungen.

Im Osten der USA und Kanadas haben polare Luftströme mit starken Windböen für extremen Frost gesorgt. Am Gipfel des Bergs Mount Washington im nordöstlichen US-Bundesstaat New Hampshire sank die durch den Wind beeinflusste sogenannte Windchill-Temperatur der US-Wetterbehörde NWS zufolge in der Nacht zum Samstag (Ortszeit) auf minus 78 Grad Celsius – der Behörde zufolge der niedrigste in den USA je gemessene Wert.