Mindestens 14 Soldaten bei Selbstmordanschlag in Somalia getötet

Seit Jahren hält Al-Shabaab Teile des ostafrikanischen Landes fest in ihrer Hand. Insbesondere im Süden kontrolliert die Miliz noch immer weite Gebiete. Seit Monaten gerät Al-Shabaab jedoch immer stärker unter Druck, nachdem die Armee mit einer Offensive gegen die Terroristen vorgeht.

Der Attentäter sei mit einem kugelsicheren Fahrzeug auf das Gelände gelangt. Zu dem Anschlag bekannte sich die islamistische Terrorgruppe Al-Shabaab. Sie sprach in ihrem Rundfunksender von rund 50 getöteten Soldaten.

Mindestens 14 Soldaten sind bei einem Selbstmordanschlag mit einer Autobombe auf einen Militärstützpunkt nahe Somalias Hauptstadt Mogadischu ums Leben gekommen. Auch zwei in der Umgebung des Stützpunkts lebende Zivilisten seien getötet worden, teilte die Polizei am Samstag mit.

Pakistanischer Ex-Premier Sharif aus Exil zurückgekehrt

Der ehemalige dreifache Premierminister Nawaz Sharif ist vor den Neuwahlen aus seinem Exil nach Pakistan zurückgekehrt. Am frühen Samstagnachmittag Ortszeit landete er in der Hauptstadt Islamabad, um von dort aus weiter in die Millionenstadt Lahore zu reisen, wie Medien vor Ort berichteten. Dort ist eine Kundgebung für den Politiker geplant. Sharif dürfte den Wahlkampf seiner konservativen Pakistan Muslim League unterstützen, die bis zur Auflösung des Parlaments im August Premierminister Shehbaz Sharif stellte. Dieser wiederum ist Nawaz Sharifs Bruder.