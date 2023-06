Mann stirbt nach Hai-Angriff in Ägypten

Im ägyptischen Badeort Hurghada am Roten Meer ist ein Mann nach einem Hai-Angriff gestorben. Das teilte das ägyptische Umweltministerium am Donnerstagabend mit. Der Vorfall werde untersucht. Weitere Details nannte das Ministerium zunächst nicht.

Wie Chris Christie sich an Donald Trump rächen will

Ukraine greift an: «Eine solche Bewegung an der Front hat es lange nicht gegeben»

«Mars oder Manhattan?» – Rauch von Waldbränden hüllt New York ein

Der Rauch zahlreicher schwerer Waldbrände in Kanada hat Teile der US-Ostküste eingehüllt und in der Millionenmetropole New York für die schlechteste Luftqualität seit Jahrzehnten gesorgt.

Die Schwaden Hunderter Feuer im Osten Kanadas zogen in südliche Richtung und führten unter anderem in New York zu einem dichten, nebligen Schleier und einer zeitweise orangenen Färbung des Himmels. «Mars oder Manhattan?», schrieb eine Twitter-Nutzerin und veröffentlichte ein Foto der Skyline samt Empire State Bulding. Ein verbrannter Geruch lag in der Luft, war fühlbar in Hals sowie Augen und sorgte für Kopfschmerzen.