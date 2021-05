International

Nigeria: Angreifer töten mehr als ein Dutzend Polizisten



Bewaffnete Angreifer haben im Südosten Nigerias innerhalb von 24 Stunden mindestens ein Dutzend Polizisten getötet. Nach Behördenangaben erschossen unbekannte Täter am frühen Samstagmorgen fünf Polizeibeamte und eine Zivilistin im Bundesstaat Akwa Ibom. An der Attacke auf das Polizeihauptquartier in der Regionalhauptstadt Odoro Ikpe seien mehr als 40 Kämpfer beteiligt gewesen, sagte ein Sprecher. Es seien auch mehrere Polizeiautos angezündet worden. Nur Stunden zuvor hatte es im Nachbarstaat River State eine ähnliche Attacke gegeben, bei der sieben Polizisten in Port Harcourt getötet wurden.

Ob die Bluttaten zusammenhängen, war zunächst unklar. Die Behörden machen separatistische Aufständische für die Angriffe verantwortlich, die einen unabhängigen Staat Biafra errichten wollen. Eine gleichnamige Republik auf dem Gebiet Nigerias hatten es von 1967 bis 1970 gegeben. Was dann folgte, war ein Krieg, der Schätzungen zufolge zwischen 500 000 und drei Millionen Menschen das Leben kostete. (sda/dpa)

