International

Afrika

Ugandas Oppositionspolitiker Bobi Wine erneut festgenommen



Ugandas Oppositionspolitiker Bobi Wine erneut festgenommen

Bild: keystone

Ugandas beliebter Popstar und Oppositionspolitiker Bobi Wine ist erneut festgenommen worden.

Der Künstler mit dem bürgerlichen Namen Robert Kyagulanyi hatte nach Angaben seines Anwalts David Rubongoya in Kampala einen Protest gegen die willkürliche Festnahme von Hunderten seiner Anhänger kurz nach der Präsidentenwahl Mitte Januar angeführt. Obwohl Wine zu einer friedlichen Kundgebung aufgerufen hatte, wurde er festgesetzt.

Der Musiker und Parlamentsabgeordnete Wine wurde im Wahlkamopf mehrfach festgesetzt. Er gilt als prominenter Kritiker Musevenis und spricht die Frustrationen vieler junger Ugander an.

Der seit 1986 amtierende Museveni galt zwar lange als Hoffnungsträger in dem ostafrikanischen Land, die junge Generation kritisiert heute aber die Korruption und ineffektive Regierungsführung und will Veränderungen. Eigentlich hätte er nach seiner fünften Amtszeit nicht wieder kandidieren dürfen. Doch das Parlament schaffte per Verfassungsänderung die Altersbegrenzung von 75 Jahren für Staatschefs ab.

Präsident Yoweri Museveni hatte sich bei der von Manipulationsvorwürfen begleiteten Abstimmung mit 58 Prozent eine weitere Amtszeit gesichert, während Wine nach offiziellen Angaben auf 35 Prozent kam. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

LGTB in Uganda: Bombastic Magazine Kinder tanzen und singen als Therapie Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter