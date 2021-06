International

Afrika

Drittgrösster Diamant der Welt in Botsuana entdeckt – über tausend Karat



Drittgrösster Diamant der Welt in Botsuana entdeckt – über tausend Karat

Einer der grössten jemals gefundenen Diamanten ist in einem Bergwerk des afrikanischen Binnenstaats Botsuana entdeckt worden. Der Stein in der Grösse eines Hühnereis habe über tausend Karat und sei von reinster Qualität, gab der Minenbetreiber Debswana am Dienstagabend bekannt. Der Anfang des Monats in der Jwaneng-Mine gefundene Stein wurde mit insgesamt 1098 Karat vermessen.

This afternoon Botswana's president announced that they discovered the 3rd biggest diamond in the world. pic.twitter.com/jrqeBggIiW — Kasi Economy Group (@KasiEconomy) June 16, 2021

Das Bergwerk gehört dem Debswana-Konsortium, an der der Diamantenproduzent De Beers und der Staat Botsuana je 50 Prozent der Anteile halten. Ihm gehören insgesamt vier grosse Diamanten-Bergwerke, von denen die 400 Meter tiefe Grube in Jwaneng als grösste gilt. Das Werk ist seit 1972 in Betrieb und gilt nach Wert als die reichhaltigste Diamantenmine der Welt.

(aeg/sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

18 alte Dinge, die Leute im Jahr 2020 noch immer verwenden 1 / 20 18 alte Dinge, die Leute im Jahr 2020 noch immer verwenden Diebstahl in der Schatzkammer "Grünes Gewölbe" Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter