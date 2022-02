Tropensturm in Madagaskar – «Die komplette Infrastruktur wurde massiv beschädigt»

Der Tropensturm kam von der Insel Mauritius, wo mindestens ein Mensch ums Leben kam. Der Süden von Afrika befindet sich derzeit in der Zyklon-Saison, die bis März oder April schwere Stürme und Niederschläge mit sich bringen kann. Erst vor rund zwei Wochen hatte Tropensturm «Ana» die Staaten Madagaskar sowie Mosambik, Malawi, Simbabwe und Sambia verwüstet.

Hilfsorganisationen befürchten nachhaltige Schäden, da die Menschen in der Region noch unter den verheerenden Zerstörungen eines vorangegangenen Wirbelsturms leiden.

Mindestens 55'000 Menschen wurden vorübergehend obdachlos, Quartier in einer Primarschule.

Bild: keystone

«Die komplette Infrastruktur wurde massiv beschädigt» , erklärte Regionalmanager Jean-Louis Rault. Heftige Sturmböen hätten ganze Häuser durch die Luft gewirbelt . Die besonders weit entfernten Dörfer in den Bergen seien zurzeit von jeder Hilfe abgeschnitten. «Die grösste Gefahr droht aus dem Wasser», betonte Rault. Durch schmutziges Wasser bestehe die Gefahr einer Ausbreitung von Krankheiten wie Malaria, Durchfall oder Cholera. «Batsirai» hatte in der Nacht zum Sonntag die Insel heimgesucht und zog weiter nach Mosambik.

Japan lässt seine Pläne zur Meeresverklappung riesiger Mengen radioaktiven Kühlwassers aus der Atomruine Fukushima von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) begutachten. Ein Team unter Leitung von Gustavo Caruso, Direktor für Atomsicherheit bei der IAEA, werde vom 14. bis 18. Februar nach Japan kommen und unter anderem die Sicherheit des gefilterten Kühlwassers überprüfen, teilte das Aussenministerium am Montag mit. Auch fast elf Jahre nach dem Super-Gau am 11. März 2011 in Folge eines Seebebens und eines Tsunamis müssen die zerstörten Reaktoren mit Wasser gekühlt werden.