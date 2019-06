International

Afrika

Fast 100 Tote bei Angriff auf ein Dorf in Mali



Fast 100 Tote bei Angriff auf ein Dorf in Mali

Bei einem Angriff auf ein Dorf im Zentrum Malis sind nach ersten Erkenntnissen mindestens 95 Menschen getötet worden. Rund 20 Personen galten zunächst noch als vermisst, wie die Regierung des westafrikanischen Staates am Montag mitteilte.

Der Angriff auf den Ort Sangha in der Region Mopti in der Nacht zum Montag sei von «bewaffneten Männern, vermutlich Terroristen» ausgegangen. «Es werden alle Massnahmen getroffen, um die Täter dieses Blutbades festzunehmen und zu bestrafen», hiess es von Regierungsseite. Bei dem Angriff seien auch mehrere Häuser in Brand gesteckt und zahlreiche Tiere getötet worden.

google maps

Tausende Soldaten aus mehreren Ländern sind an der Uno-Friedensmission Minusma in Mali beteiligt, darunter aus Frankreich und Deutschland, wo die Bundeswehr rund 1000 Soldaten zur Truppe beisteuert. Die Soldaten sollen zur Stabilisierung beitragen; ausserdem findet ein EU-Ausbildungseinsatz statt.

«Die Schwelle des Unerträglichen ist erreicht: es ist Zeit für einen landesweiten Aufschrei», erklärte der Chef der Uno-Friedensmission, Mahamat Saleh Annadif. Die Vereinten Nationen verurteilten diesen Akt «unbeschreiblicher Barbarei» aus das Schärfste. Die Minusma unterstütze nun die Sicherheitskräfte in dem betroffenen Gebietk, hiess es.

Im Norden und im Zentrum des Landes sind zahlreiche islamistische Terrorgruppen aktiv. Einige von ihnen haben der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) die Treue geschworen, andere wiederum dem Terrornetzwerk Al-Kaida.

Im Zentrum des Landes gibt es zudem Gewalt wegen ethnischer Spannungen; häufig spielt dabei der Kampf um die seltenen Weidegründe und Acker in der trockenen Sahelzone eine Rolle. Im März waren bei einem Angriff auf ein anderes Dorf im Zentrum des Landes mindestens 130 Menschen getötet worden. (bal/sda/dpa)

Geiselnahme in Luxus-Hotel in Mali Bevölkerung zweifelt an der Existenz von Ebola Das könnte dich auch interessieren: «Das stimmt einfach nicht» – Martullo-Blocher wird in der «Arena» vorgeführt Link zum Artikel Nach Handy-Terror: Betroffene Mutter rechnet mit SVP-Glarner ab – und wie Link zum Artikel Trump setzte Kopfgeld auf unschuldige Schwarze aus – jetzt melden sie sich zu Wort Link zum Artikel 9 spannende Geisterstädte und ihre Geschichten Link zum Artikel

Abonniere unseren Newsletter