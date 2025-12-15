freundlich
37 Tote nach Überschwemmungen in Marokko

15.12.2025, 13:0815.12.2025, 13:08

In Marokko sind nach schweren Regenfällen und Überschwemmungen mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen.

epaselect epa12593633 A street damaged by flash floods in the city of Safi, Morocco, 15 December 2025. Local authorities reported that sudden heavy rains caused a flash flood on 14 December 2025, kill ...
Retter holten Überlebende und Opfer aus den Wassermassen und suchten nach Vermissten.Bild: keystone

«Ausserordentliche Gewitter» hätten sich gestern Abend in der Provinz Safi ereignet, die an der Atlantikküste südlich von Rabat im Norden Afrikas liegt, berichtete die Staatsagentur MAP. Daraufhin sei es innerhalb von kurzer Zeit zu massiven Sturzfluten gekommen. 14 Menschen seien verletzt worden.

Retter holten Überlebende und Opfer aus den Wassermassen und suchten nach Vermissten. Die Einsatzkräfte versuchten, Anwohnern zu helfen und Gebiete zu sichern, berichtete MAP. Örtlichen Berichten zufolge wurden Dutzende Menschen zunächst im Spital versorgt, dann aber entlassen.

Fotos und Videos aus den betroffenen Gebieten zeigten ganze Häuserviertel unter Wasser. In der Altstadt von Safi standen zeitweilig Dutzende Häuser und Geschäfte unter Wasser. Auch einige Autos wurden von den Wassermassen davongetragen. Der Schulunterricht wurde für drei Tage ausgesetzt. (sda/dpa)

