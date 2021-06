Jemen: 21 tote Zivilisten bei Raketenangriff auf Tankstelle

MH17-Prozess: Hauptverhandlung beginnt – 298 leere Stühle mahnen

Fast sieben Jahre nach dem Abschuss des Passagierflugs MH17 über der Ostukraine wird am Montag (10.00 Uhr) in den Niederlanden das Hauptverfahren gegen vier mutmassliche Täter eröffnet. Zunächst werde es im extra gesicherten Justizgebäude am Amsterdamer Flughafen eine allgemeine Erörterung des Falls geben, teilte das Gericht mit. Inhaltliche Aspekte der Ermittlungen gegen die Angeklagten - drei Russen und ein Ukrainer - sollen von Dienstag bis Donnerstag erörtert werden.

Laut Staatsanwaltschaft …