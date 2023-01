Das Land am Horn von Afrika mit etwa 16 Millionen Einwohnern wird seit Jahren von Terroranschlägen und anderen Gewalttaten erschüttert. Seit mehreren Monaten geht die Regierung in Mogadischu mit einer militärischen Offensive gegen Al-Shabaab vor. Die Terroristen kontrollieren weite Teile der Region Zentralsomalia sowie den Süden des Landes, haben in vergangenen Monaten aber verstärkt Gebiete verloren. Erst am Montag hatte die somalische Regierung die Rückeroberung zweier strategisch wichtiger Hochburgen der Terroristen verkündet. (aeg/sda/dpa)

Bei einem Angriff auf einen Militärstützpunkt in Zentralsomalia wurden nach Militärangaben am Dienstagmorgen mindestens 35 Menschen getötet. Dem Angriff seien drei Selbstmordattentate vorausgegangen, sagte Militärsprecher Ahmed Mohamed der Deutschen Presse-Agentur.

«The Last Of Us» - Gewinne eine Reise in die USA zum Start der Serie auf Sky Show

Putins 5-Punkte-Plan: So will der Kreml-Chef den Krieg doch noch gewinnen

Wissenschaftler entdecken neue Eidechsenart in Nationalpark in Peru

Al Shabaab greift Militärbasis in Somalia an – 35 Tote

Dieser Russe hat eine verrückte Theorie, was 2023 in seinem Land passieren wird

Der Moskauer Denis Zakharov malt ein düsteres Bild für Russland. Ein Gespräch über Zombies, Waffengewalt und den Jelzin-Stunt.

Ukraine-Unterstützer gibt es in diesen Tagen viele. Besonders in Europa und in den USA. Doch Denis Zakharov wohnt nicht in Berlin oder Washington, sondern in Moskau.