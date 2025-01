Ein ruandischer Soldat inspiziert die Waffen von geflüchteten kongolesischen Soldaten. Bild: keystone

«Wir sitzen in der Falle» – das passiert gerade im Ostkongo

Mit dem Einmarsch der M23-Rebellen in die Stadt Goma erreicht der krisengebeutelte Osten des Kongos eine neue Eskalationsstufe. Worum es im Konflikt geht, wer involviert ist und wie es um die Menschen vor Ort steht, erfährst du hier.

Lia Perbo Folge mir

Mehr «International»

Was ist passiert?

Im Osten der Demokratischen Republik Kongo hat eine seit Jahren anhaltende Krise eine neue Eskalationsstufe erreicht. In der Nacht auf Montag sollen die M23-Rebellen nach eigenen Angaben Goma eingenommen haben – die grösste Stadt der Region. Die Gruppe M23 verkündete die Einnahme der Stadt in der Nacht zum Montag kurz vor Ablauf eines Ultimatums an Soldaten der kongolesischen Armee, die sie aufgefordert hatte, ihre Waffen niederzulegen. Die Regierung bestreitet die Einnahme bislang.

Die Einwohnerinnen und Einwohner sollen Ruhe bewahren und die Soldaten der kongolesischen Armee sollen im zentralen Stadion ihre Waffen abgeben, forderten die Rebellen in einem Statement.

Bereits am Sonntag kam der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zusammen, um die eskalierende Lage zu besprechen. «Die Strassen sind blockiert und der Flughafen kann nicht mehr für Evakuierungen oder humanitäre Hilfe genutzt werden», berichtete Bintou Keita, Leiterin der UN-Mission im Kongo, dem Sicherheitsrat.

«Mit anderen Worten: Wir sitzen in der Falle.» Bintou Keita

Kongos Aussenministerin Thérèse Kayikwamba Wagner sprach von einer «Kriegserklärung» Ruandas gegen ihr Land. Sowohl die kongolesische Regierung in Kinshasa als auch UNO-Experten werfen Ruanda vor, die Rebellengruppe M23 unter anderem mit Waffen zu unterstützen. Ruanda bestreitet dies.

Wer sind die M23-Rebellen?

Die M23 ist die stärkste bewaffnete Gruppe in der ostkongolesischen Grenzregion und besteht grösstenteils aus Tutsi, einer in den ostafrikanischen Staaten Ruanda und Burundi sowie eben im östlichen Grenzgebiet der Demokratischen Republik Kongo lebenden Volksgruppe. Sie kämpft seit 2021 gegen die kongolesische Armee – mit Unterstützung von Ruanda und Uganda.

Die Miliz nennt sich «Mouvement du 23-Mars», da die Regierung am 23. März 2009 einen Friedensvertrag unterschrieb, der der Vorgängergruppierung «Nationalkongress zur Verteidigung des Volkes» (CNDP) den Status einer politischen Partei verleihen sollte. Die aus der CNDP entstandene M23 wirft der Regierung vor, sich nicht an die Vereinbarungen des Friedensvertrags gehalten zu haben und die kongolesischen Tutsi nicht in die Armee und Regierung integriert zu haben.

Worum geht es in diesem Konflikt?

Die Ursachen des Konflikts gehen bis in die Kolonialzeit zurück, als Belgien Tutsi aus Ruanda holte, um sie im Kongo als Arbeitskräfte einzusetzen. Das führte zu rassistischer Ungleichbehandlung der beiden Bevölkerungsgruppen und erzeugte eine Spaltung zwischen der dominierenden Tutsi-Minderheit und der unterdrückten Hutu-Mehrheit, die 1994 im Genozid gegen die Tutsi in Ruanda kulminierte.

Der ruandische Präsident Paul Kagame, der ebenfalls zu den Tutsi gehört, beendete damals den Völkermord. Daraufhin flohen viele Hutu aus Angst vor Rache in den Ostkongo. Die Region gilt seitdem als äusserst instabil.

Die M23 und Ruanda beschuldigen die kongolesische Regierung, die Tutsi auslöschen zu wollen. Die M23-Rebellen stellen sich denn auch als Beschützer der ostkongolesischen Tutsi-Bevölkerung dar. Kritiker Ruandas werfen dem Land jedoch vor, die M23 zu benutzen, um im Ostkongo wertvolle Rohstoffe wie Gold, Kobalt und Tantal zu plündern.

Auch wenn in der Hauptstadt Kinshasa seit der souveränen Wiederwahl des Präsidenten Félix Tshisekedi Ende 2023 politische Stabilität herrscht, sind die Ostprovinzen weiterhin geprägt von Krisen. Die kongolesischen Sicherheitskräfte sind nicht in der Lage, ihr eigenes Territorium zu kontrollieren und der Bevölkerung Schutz zu bieten.

In dieses Vakuum drängen mehr als hundert Rebellengruppen. Die laut UNO von Ruanda mit 4000 Soldaten sowie Waffen unterstützte M23 kontrolliert heute so grosse Teile wie keine andere Miliz.

Welche Rolle spielen die Rohstoffe?

Der Ostkongo ist reich an Rohstoffen wie Gold oder Coltan, das in elektronischen Geräten verbaut wird. Es wird weltweit nur in wenigen Ländern abgebaut und gilt wegen der Situation im Kongo als Konfliktrohstoff. So schreibt etwa der Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung im Kongo, Jakob Kerstan:

«Durch den Schmuggel der oftmals unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebauten Mineralien Zinn, Wolfram, Coltan (Tantal), Gold und Diamanten wird der Konflikt befeuert.»

Ein grosser Teil des Coltans, das der Kongo exportiert, kommt aus der Minenstadt Rubaya. Einst ein verschlafenes Bergdorf, ist die Stadt heute laut Experten die grösste Coltan-Mine der Welt. Ein strategisch zentraler Ort, den seit April 2024 die M23 kontrolliert. Nach Schätzungen der UNO verdient die Miliz über eine Produktionssteuer monatlich 800'000 US-Dollar durch den Coltan-Abbau.

Ein Teil der Rohstoffe im Ostkongo wird illegal abgebaut und durch Ruanda und Uganda geschmuggelt, von wo sie offiziell auf den Weltmarkt gelangen. Die kongolesische Regierung geht davon aus, jährlich eine Milliarde US-Dollar an Einnahmen durch illegal ausser Landes gebrachte Rohstoffe zu verlieren.

Es ist davon auszugehen, dass das wirtschaftlichen Interessen Ruandas, weiterhin an die wertvollen Mineralien zu gelangen, einer der Hauptgründe für die territoriale Ausbreitung der M23 ist.

Wie geht es den Menschen vor Ort?

Bereits vor dem Einmarsch der M23 in Goma war die humanitäre Situation verheerend. Seit Anfang 2025 mussten gemäss der UNO mehr als 400'000 Menschen im Ostkongo ihr Zuhause verlassen – schon davor zählte der Kongo rund neun Millionen Binnenvertriebene. Laut UNO-Zahlen sind landesweit mehr als 21 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Den Rebellen werden Morde und massenhaft Vergewaltigungen vorgeworfen. Zudem besetzen sie landwirtschaftliche Anbaugebiete, erheben Zwangsabgaben und kassieren an Strassensperren ab.

«Die Flüchtlingslager an den Aussengrenzen der ostkongolesischen Provinzhauptstadt Goma sind seit Langem überfüllt, chronisch unterfinanziert und teilweise selbst Kriegsschauplatz, was zu katastrophalen hygienischen Bedingungen und der Ausbreitung von Krankheiten wie Cholera oder Typhus geführt hat.» Jakob Kerstan , Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung im Kongo.

Der Einmarsch in Goma mache eine bereits kritische humanitäre Situation noch schlimmer, warnt auch Joyce Msuya, stellvertretende Leiterin der UNO-Koordinationsstelle für humanitäre Angelegenheiten (OCHA). Spitäler seien an ihren Belastungsgrenzen und könnten die zahlreichen Menschen, die ins Kreuzfeuer der bewaffneten Gruppierungen geraten seien, nicht behandeln.

Seit Mitte Januar seien mehrfach Bomben auf Flüchtlingslager abgeworfen worden, so ein Sprecher des Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Die Folge der Angriffe: zahlreiche Tote, Massenpanik und erneute Fluchtbewegungen.