International

Afrika

Pakistan, Ukraine, Sambia: Die zehn vergessenen Krisen des Corona-Jahres



Die zehn vergessenen Krisen des Corona-Jahres

Corona, Corona, Corona: Die Viruskrise verdrängt andere wichtige Themen aus den Nachrichten. Die Hilfsorganisation Care hat ausgewertet, über welche zehn humanitären Krisen 2020 am wenigsten berichtet worden ist.

Anja Keinath / t-online

Ein Artikel von

Der Ausbruch der Corona-Krise im letzten Jahr stellt für viele Menschen eine Ausnahmesituation dar. In einigen Teilen der Welt ist Covid-19 allerdings nur eine weitere Gefahr von vielen. Auch schon vor dem Ausbruch des Virus waren über eine Milliarde Menschen von Konflikten, Vertreibungen und der Klimakrise betroffen.

Der am heutigen Dienstag veröffentlichte Bericht «Suffering in Silence» der die Hilfsorganisation Care stellt die zehn am wenigsten medial beachteten Krisen des letzten Jahres vor. Auf Platz 1 liegt das von einer schweren Hungersnot geplagte Burundi.

Die Hilfsorganisation wurde 1945 in den USA gegründet, um die europäische Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg zu versorgen. Heute setzt sie sich für Menschen in mehr als einhundert Ländern weltweit ein.

Das sind die zehn vergessenen Krisen des Corona-Jahrs:

Burundi

Bild: www.imago-images.de

Nach relativ friedlichen Wahlen im vergangenen Jahr kehrten mehr als 50'000 geflüchtete Burundier wieder zurück in ihre Heimat. Gleichzeitig flüchteten mehr als 80'000 Menschen aus dem Nachbarland Kongo nach Burundi – zu viele Menschen, um alle mit ausreichend Land und damit Nahrung zu versorgen. Erdrutsche und Überschwemmungen verschlimmerten die Hungersnot zusätzlich.

Guatemala

Bild: www.imago-images.de

Seit 2015 sorgen Dürren für Ernteausfälle, die eine große Nahrungsmittelkrise in Guatemala ausgelöst haben, insbesondere entlang der Trockenwaldregion des Landes. Zu Beginn der Corona-Krise lebten bereits 10 von insgesamt 14,9 Millionen Guatemalteken unter der Armutsgrenze. Durch die Pandemie haben viele Familien ihr Einkommen verloren, was die Hungersnot verschlimmert.

Methode Für den Bericht wurden von Januar bis September 2020 mehr als 1.2 Millionen Onlineartikel auf Arabisch, Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch ausgewertet. Ausgewählt wurden schliesslich die Konflikte oder Naturkatastrophen, von denen mindestens eine Million Menschen betroffen sind.

Zentralafrikanische Republik

Bild: www.imago-images.de

Neben Armut und Hunger herrscht seit 2012 Bürgerkrieg in der Zentralafrikanischen Republik. Die Menschen sind jeden Tag mit Attentaten, Folter und Vergewaltigungen konfrontiert. Seit der Corona-Krise hat sich insbesondere die Sicherheit von Frauen und Mädchen verschlechtert. Die Zahl der Meldungen über Gewalt hat sich fast verdoppelt. Besonders Kinder werden oft Opfer von sexualisierter Gewalt, Zwangsarbeit oder der Rekrutierung durch bewaffnete Gruppen.

Ukraine

Bild: www.imago-images.de

Im Osten der Ukraine verläuft die Grenze zwischen Regierungs- und Rebellengebieten. Landminen und Straßenschäden isolieren die in der Region lebenden 70'000 Menschen, von denen viele auf eine mobile medizinische Versorgung und humanitäre Hilfe angewiesen sind. Sie sind jetzt auf sich allein gestellt. Trotz des vereinbarten Waffenstillstands ist hier die zivile Wasser- und Stromversorgung immer wieder unterbrochen. Dazu kommt die Angst vor Granatenangriffen und gewalttätigen Zusammenstößen.

Madagaskar

Bild: imago stock&people

Der Klimawandel trifft Madagaskar besonders hart – das Land leidet besonders unter Wirbelstürmen und Dürren. Außerdem ist die Bevölkerung aufgrund der niedrigen Impfraten und der schlechten hygienischen Verhältnisse immer wieder von Epidemien wie Malaria, Beulen- oder Lungenpest betroffen.

Malawi

Bild: imago stock&people

Im letzten Jahr ist die Selbstmordrate in Malawi um 57 Prozent gestiegen. Die Bevölkerung leidet unter extremer Armut und Naturkatastrophen. Wegen der Corona-Krise sind die Schulen geschlossen, was zudem zu einem Anstieg von Frühheirat geführt hat. Zwischen März und Juli 2020 kam es zu 13'000 Fällen von Frühheirat und über 40'000 Teenagerschwangerschaften.

Pakistan

Bild: www.imago-images.de

Im letzten Jahr gab es extreme Überschwemmungen in Pakistan: Vieh verendete und es kam zu Ernteausfällen, die erst in vielen Jahren wieder ausgeglichen sein werden. Über 400 Menschen kamen durch die Überschwemmungen ums Leben, rund 68'000 Menschen verloren ihr Zuhause und 6,7 Millionen Menschen sind auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen.

Mali

Bild: www.imago-images.de

In Mali leben 90 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze und 1,3 Millionen Menschen leiden Hunger. Wegen der Corona-Pandemie sind die Schulen geschlossen und die Kinder sind einem größeren Risiko für Missbrauch ausgesetzt. In den ersten drei Monaten im Jahr 2020 kam es bereits zu 228 Fällen schwerer Gewalt gegen Minderjährige. Sie wurden getötet, verstümmelt, vergewaltigt oder durch bewaffnete Gruppen rekrutiert.

Papua-Neuguinea

Bild: www.imago-images.de

In Papua-Neuguinea leiden die Menschen an Mangelernährung. Nur 46 Prozent der Bevölkerung hat Zugang zu sauberem Trinkwasser. Bereits vor Covid-19 war das Gesundheitssystem aufgrund von Krankheiten wie Tuberkulose, HIV/AIDS und Malaria überlastet.

Sambia

Bild: www.imago-images.de

Sambia ist besonders betroffen von der globalen Klimakrise. Die Temperaturen steigen immer weiter an und die jährliche Niederschlagsmenge geht immer weiter zurück. Dürreperioden, Heuschreckenplagen und Überschwemmungen führten zu Ernteausfällen. Inzwischen benötigen 56 Prozent der Sambier humanitäre Hilfe.

Mehr als die Hälfte der Entwicklungsgelder fehlen Die Vereinten Nationen (UN) schätzen, dass im Jahr 2021 mindestens 235.4 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sein werden – das sind 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Allerdings fehlen dafür Entwicklungsgelder, da Regierungen weltweit die Gesundheit ihrer eigenen Bürgerinnen und Bürger und ihre angeschlagenen Volkswirtschaften in den Vordergrund stellen. Nach Angaben des Amtes der UN für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) vom Dezember 2020 ist die humanitäre Hilfe für dieses Jahr bisher nur zu 44.7 Prozent finanziert – insgesamt werden jedoch schätzungsweise rund 29 Milliarden Euro Nothilfe benötigt.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Heuschreckenplage in Ostafrika Dramatische Bilder von Überwachungskameras in Kiew Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter