Der Erfolg von Geert Wilders ist ein weiteres Warnsignal für Europa

Die EU hat Schritte in diese Richtung eingeleitet, aber die Umsetzung ist schwierig und langwierig. Der Erfolg von Geert Wilders muss als Warnsignal ernst genommen werden. Bei seinen «Gesinnungsgenossen» in Deutschland und Frankreich oder beim ungarischen Regierungschef Viktor Orban jedenfalls herrschte Jubelstimmung.

Vor allem aber dürfte es Wilders schwerfallen, eine tragfähige Regierung zu bilden. Selbst mit 37 Sitzen hat er nur knapp die Hälfte der für eine Mehrheit im Parlament nötigen 76 Sitze. Und die niederländische Parteienlandschaft ist notorisch zersplittert, für den Einzug in die Generalstände in Den Haag genügt ein Wähleranteil von 0,67 Prozent.

Damit wiederholt sich ein Muster, das man in vielen europäischen Ländern erlebt. Rechte Parteien profitieren von einem verbreiteten Unbehagen bei den Themen Asyl und Zuwanderung. Auch die SVP konnte damit bei den Wahlen am 22. Oktober punkten. Selbst die lange als besonders tolerant geltenden Niederländer sind dagegen nicht immun.

Rechtspopulist Wilders siegt in den Niederlanden – das Wichtigste in 6 Punkten

Der 60-jährige Wilders wirkte selber überrumpelt und gab sich in einer kurzen Ansprache für seine Verhältnisse moderat. Jetzt müssten «alle über ihren Schatten springen». Schon im Wahlkampf hatte er seine antiislamischen Forderungen – er will den Koran verbieten und Moscheen schliessen – derart weichgespült, dass man ihn spöttisch «Geert Milders» nannte.

Einmal mehr sind viele in Europa geschockt. Die Freiheitspartei (PVV) des Rechtspopulisten Geert Wilders hat bei den Wahlen in den Niederlanden am Mittwoch das mit Abstand beste Ergebnis erzielt . Obwohl sie in den Meinungsumfragen stark aufgeholt hatte, übertraf sie mit vermutlich 37 der 150 Sitze im Parlament die eigenen Erwartungen.

Die Schweiz unterliegt in Rumänien und verpasst in der EM-Qualifikation den Gruppensieg

Nordkorea schickt militärischen Aufklärungs-Satelliten ins All ... sagt Nordkorea

Nordkorea hat einen militärischen Aufklärungssatelliten nach eigenen Angaben erfolgreich ins All gebracht. Die Führung in Pjöngjang gab am Mittwoch nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap bekannt, dass der Start einer Rakete mit dem Satelliten am Vortag geglückt sei. Man werde binnen kurzer Zeit weitere Satelliten ins All bringen, hiess es. Laut Nordkoreas staatlicher Nachrichtenagentur KCNA wurde der Satellit «Malligyong-1» mit der neuen Rakete «Chollima-1» ins Weltall gebracht.