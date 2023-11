Wie Putin durch Einfluss in Serbien die NATO im Balkan schwächen will

Wenn also Serbien in beiden Ländern eingreifen würde, wäre es Bieber zufolge ein Konflikt mit der Nato. Dann ginge es um die Glaubwürdigkeit des internationalen Militärbündnisses.

Daher vermutet der Experte, dass der russische Auslandsgeheimdienst (SWR) wohl von der tödlichen paramilitärischen Attacke in Banjska Ende September in Nordkosovo wusste und involviert war. Damals kämpften serbische Paramilitärs gegen die kosovarische Polizei. Clewing führt aus:

Clewing zufolge hat Russland Einfluss in Serbien einerseits politisch-diplomatisch, und andererseits auf geheimdienstlicher Ebene, «die dort viel wichtiger ist, als man es sich in Deutschland vorstellen kann». Demnach werfe ein russischer Stützpunkt in Südserbien Fragen auf.

«Die politische Führung der bosnischen Republika Srpska will deren Abspaltung und Vereinigung mit Serbien. Und Serbien will die Ergebnisse des verlorenen Kriegs von 1998/99 revidieren und Kosovo möglichst weitgehend wieder unter seine Herrschaft führen.»

«Die ukrainische Seite ist nachrichtendienstlich über die Vorgänge russischerseits vermutlich besser informiert als so mancher westlicher Akteur – speziell auch, was die Aktivitäten der russischen Geheimdienste angeht», meint Clewing. Russland ist laut ihm unübersehbar im serbischen Umfeld auf dem Balkan sehr aktiv.

Das erfreue Russland und es könne Vučić ermutigen, aber den Konflikt nicht verursachen. Dennoch sollte Selenskyjs Äusserung ernst genommen werden , sagt Balkan-Experte Konrad Clewing auf watson-Anfrage. Er forscht am Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung in Regensburg.

«Russland arbeitet auf dem Balkan mit lokalen Politikern zusammen, gerade in Serbien, Bosnien und Montenegro. Aber es kann diese nicht ‹steuern› oder einen Konflikt von sich aus hervorrufen», sagt Bieber. Er führt aus: Wenn lokale Politiker wie der serbische Präsident Aleksandar Vučić ein Interesse an Spannungen im Kosovo hat, zündelt er dort.

Laut dem Balkan-Experten hält Putin nicht genügend die Zügel in den Händen, um einen Krieg in der Region anzuzetteln.

Gesuchter Kriegsverbrecher: Wladimir Putins Konterfei an einer Wand in Belgrad. Das Wort links heisst übersetzt «Bruder» ...

Gesuchter Kriegsverbrecher: Wladimir Putins Konterfei an einer Wand in Belgrad. Das Wort links heisst übersetzt «Bruder» ... Bild: imago-images.de

1949: In Washington wird am 4. April der Nordatlantikvertrag unterzeichnet. Das Bündnis hat anfangs zwölf Mitglieder: Belgien, Dänemark, Frankreich, Grossbritannien, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Portugal und die USA.

