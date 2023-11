Kroatischer Gedenktag für Opfer von Vukovar fällt mit nationalistischen Tönen auf

Gedenktag für Opfer

Vukovar, auch «Heldenstadt» genannt, hat einen wichtigen Platz in der kroatischen Geschichte. Am 18. November 1991 war die Stadt nach 87 Tagen Belagerung gefallen. Seit 2020 wird dieser Tag als «Gedenktag für die Opfer des Heimatkrieges und die Opfer von Vukovar und Škabrnja» als Staatsfeiertag begangen.



Die Stadt an der Grenze zu Serbien wurde nach dem Fall Jugoslawiens dem Erdboden gleichgemacht, 22'000 nicht-serbische Bewohner wurden vertrieben, rund 7000 Gefangene in Lager nach Serbien gebracht. Laut kroatischen Quellen wurden während der Belagerung rund 2700 kroatische Soldaten und Zivilisten getötet. Noch heute gelten mehr als 380 Stadtbewohner als vermisst.