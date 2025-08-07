recht sonnig23°
DE | FR
burger
International
Antarktis

Die Ozon-Schicht über der Antarktis erholt sich

job in der antarktis
Die Ozon-Schicht über der Antarktis erholt sich laut einer Studie der Universität Graz. (Symbolbild)Bild: ukaht.rog/Clare Ballantyne

Zweifel an Erholung der Ozon-Schicht über Antarktis widerlegt

07.08.2025, 12:5207.08.2025, 12:52
Mehr «International»

Die Ozon-Schicht erholt sich auch über der Antarktis. Ein internationales Forschungsteam hat in einer neuen Studie Zweifel daran widerlegt.

Laut der im Fachmagazin «Agu Advances» veröffentlichten Studie verschleiert eine Zirkulation in der Stratosphäre die Erholung der Ozon-Schicht über der Antarktis. Trotz dieses Effekts sei die Erholung aber vorhanden, teilte die an der Studie beteiligte Universität Graz (Österreich) am Donnerstag mit.

Zahlreiche Länder haben sich im Montrealer Protokoll von 1987 dem Schutz der Ozonschicht verschrieben und mit dem weltweiten Verbot von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) begann sich die Ozon-Schicht der Erde auch langsam wieder zu erholen. Gerechnet wird damit, dass es noch bis in die 2060er- oder 2070er-Jahre dauern wird, bis die schädlichen Substanzen vollständig abgebaut sind.

Unerwartete Beobachtungen schürten Zweifel

Aber es mehrten sich auch die Zweifel, dass dieser Trend auch am südlichen Ende der Welt gilt. Die Erholung des antarktischen Ozonlochs sollte sich nämlich auch in einer Erwärmung der unteren Stratosphäre der Antarktis abzeichnen. Beobachtungen im Zeitraum von 2002 bis 2022 zeigten jedoch unerwartete Veränderungen: Eine unerwartete anormale Erwärmung in der subtropischen unteren Stratosphäre der Südhemisphäre und eine Abkühlung über der Antarktis. Das warf die Frage auf, ob sich dort die Ozon-Schicht weniger gut regeneriert.

Das internationale Forschungsteam konnte dies nun widerlegen und fand die Ursache stattdessen in einer Verlangsamung der sogenannten Brewer-Dobson-Zirkulation, einer grossräumigen Bewegung von Luftmassen in der Atmosphäre.

«Dieser Effekt verschleiert die Erholung der Ozon-Schicht am Südpol. Unsere Berechnungen zeigen aber, dass sie sehr wohl vorhanden ist und nur von den Auswirkungen der Zirkulationsänderung überlagert wird», fasste Andrea Steiner von der Universität Graz die Resultate zusammen. (sda/apa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Leichtathletik-Weltrekorde
1 / 49
Alle Leichtathletik-Weltrekorde

Männer – 100 Meter: Usain Bolt (JAM), 9,58 Sekunden, 2009 in Berlin.
quelle: ap / gero breloer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So soll die 8-Milliarden-Smartcity in Griechenland aussehen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Forensik-Experte erklärt, was mit Dahlmeiers Leichnam am Berg passiert
2
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
3
Erst die Fails – dann alles andere (die Arbeit, möglicherweise)
4
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
5
Wenn man es mit den Auto-Modifikationen etwas zu gut meint ...
Meistkommentiert
1
Lehmann verlässt Juventus +++ Freiburgs Doan zur Eintracht
2
Keller-Sutter und Parmelin beissen in Washington auf Granit
3
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
4
Die Trump-Versteher: Warum die SVP jetzt neue Sündenböcke braucht
5
Roche verlangt für seinen Blockbuster in den USA massiv mehr – hat Trump doch einen Punkt?
Meistgeteilt
1
Kreml: Trump-Putin-Treffen in den nächsten Tagen + Tote bei russischem Angriff
2
Gaza-Einnahme könnte ein halbes Jahr dauern +++ Räumungsaufruf für Süden der Stadt Gaza
3
Kipppunkt am Great Barrier Reef – Korallen erholen sich nicht mehr genug schnell
4
39-Prozent-Zoll in Kraft +++ Bundesrat informiert am Nachmittag +++ SMI fast unverändert
5
US-Experte erklärt, weshalb es zwischen KKS und Trump nicht funkte
Putin sprach lange mit dem US-Sondergesandten Witkoff
Der russische Präsident Wladimir Putin hat in Moskau etwa drei Stunden lang mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff gesprochen. Das teilte der Kreml nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass mit.
Zur Story