Der Urzeit-Delfin dürfte 12 Millionen Jahre alt sein. Bild: keystone

Forscher entdecken in Peru Urzeit-Delfin

In Peru haben Forscher das zwölf Millionen Jahre alte Fossil eines urzeitlichen Delfins präsentiert. Sie hatten das dreieinhalb Meter lange versteinerte Skelett im Juli in der Ocucaje-Wüste entdeckt, rund 350 Kilometer südlich der Hauptstadt Lima.

Der peruanische Paläontologe Mario Urbin sagte bei der Vorstellung am Mittwoch (Ortszeit), es handele sich um das seltene Exemplar eines Delfins aus der geologischen Pisco-Formation, die für ihre gut erhaltenen Fossilien von Meereslebewesen bekannt ist.

Der Delfin soll nun neue Erkenntnisse liefern. Bild: keystone

Urbins Kollege Mario Gamarra sagte, der hervorragende Zustand des Fossils biete neue Möglichkeiten, den prähistorische Meeressäuger zu erforschen: «Wie er sich bewegt hat, wie er geschwommen ist, was er gefressen hat und wie lang er lebte.»

Die Ocucaje-Wüste ist ein Paradies für Fossilien-Sucher. Dort wurden bereits Skelette von vierbeinigen Zwergwalen, Delfinen, Haien und anderen Tierarten aus dem Miozän, also dem Zeitalter vor fünf bis 23 Millionen Jahren, entdeckt. (sda/afp)