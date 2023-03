Riesiger Ölteppich vor den Philippinen bedroht Hotspot der Artenvielfalt

Ein Ölteppich vor den Philippinen hat sich auf eine Fläche von rund 10'000 Quadratkilometern ausgeweitet und bedroht einen der artenreichsten marinen Lebensräume der Welt. Das schwarze Öl sei inzwischen in Teilen der Isla Verde (Grüne Insel) an Land gespült worden, teilte die Küstenwache der Provinz Batanga am Montag mit.

Reinigung des Küstengebiets, 6. März 2023. Bild: keystone

Ein Seestern ist dem Öl zum Opfer gefallen, 8. März 2023. Bild: keystone

Es seien Einheiten auf die Insel geschickt worden, um die Umweltschäden durch das Öl einzudämmen, hiess es. Isla Verde liegt in einer Meerenge zwischen den Inseln Mindoro und Luzon mit der Hauptstadt Manila. Die Isla-Verde-Strasse gilt als einer der artenreichsten marinen Lebensräume überhaupt.

Reinigung des Küstengebiets, 6. März 2023. Bild: keystone

Das Öl tritt aus dem Schiff «Princess Empress» aus, das Ende Februar mit 800'000 Litern Industrie-Öl an Bord etwa 160 Kilometer südlich von Manila gesunken war. Neben der Isla Verde seien Teile der weiter südlich gelegenen Provinzen Oriental Mindoro, Antique und Palawan betroffen, teilte die Meeresschutzorganisation Oceana Philippines mit. Das Öl bedrohe die Lebensgrundlage und die Gesundheit von rund 150'000 Menschen und verursache grosse Umweltschäden.

