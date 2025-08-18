Diebe von pinkem Diamanten im Wert von 25 Millionen Dollar gefasst

Innert acht Stunden hatte die Polizei in Dubai drei mutmassliche Täter festgenommen. (Symbolbild)Bild: AP/AP
18.08.2025, 14:1318.08.2025, 14:57
Nach einem Diebstahl in Millionenhöhe hat die Polizei von Dubai die drei mutmasslichen Täter festgenommen. Die Diebe hätten «einen sehr seltenen pinken Diamanten im Wert von 25 Millionen Dollar» geraubt, hiess es am Montag in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur der Vereinigten Arabischen Emirate verbreiteten Erklärung der Polizei.
Ein Diamanthändler, der den Diamanten aus Europa nach Dubai gebracht hatte, war nach Angaben der Polizei von einer kriminellen Bande in eine Villa gelockt worden. Als der Händler in der Annahme eintraf, einen reichen möglichen Kunden zu treffen, wurde das Juwel gestohlen.
Die Polizei nahm binnen acht Stunden drei Männer fest, die aus einen nicht genannten asiatischen Land stammen. Bei der Suche kamen nach Behördenangaben neben spezialisierten Teams auch moderne Technologien auf Grundlage von Künstlicher Intelligenz zum Einsatz.
Dubai ist ein wichtiger Umschlagplatz für den Diamantenhandel. Die Vereinigten Arabischen Emirate rühmen sich angesichts strenger Polizeikontrollen als sicheres und stabiles Land. (sda/afp)
