Mindestens 22 Tote und zahlreiche Verletzte nach Zugunglück in Pakistan

Tödliche Zugunfälle sind in Pakistan keine Seltenheit. Die Gleise wurden vor rund einem Jahrhundert noch unter britischer Kolonialherrschaft verlegt und seither kaum erneuert. Abgesehen von veralteten Gleisen waren in der Vergangenheit Bombenanschläge sowie schwache Sicherheitsmassnahmen Ursachen für Hunderte von Todesopfern bei Zugunfällen in dem südasiatischen Land. (sda/dpa)

Bei einem Zugunglück in Pakistan sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere Passagiere seien verletzt worden, als der Zug in der Provinz Sindh entgleiste, sagte ein Polizeivertreter dem Sender Geo TV am Sonntag. Nach ersten Erkenntnissen seien acht Waggons entgleist. Rettungskräfte eilten demnach zur Unfallstelle nahe der Stadt Nawabshah.

Unwetter und Starkregen: Grösste Schäden in Slowenien seit 1991

Starkregen und Überschwemmungen haben in Slowenien und in Österreich schwere Schäden angerichtet und dürften drei Menschen das Leben gekostet haben. Die slowenische Polizei ermittelte am Samstag noch, ob drei Todesfälle mit den Unwettern und Überschwemmungen in Zusammenhang standen. In Österreich mussten zwei Campingplätze geräumt werden. Einwohner und Urlauber standen im Stau, weil Autobahnen und Ausweichstrassen teils gesperrt waren. Die befürchteten schlimmsten Regenfälle in der Nacht blieben aus. Der Regen ging am Samstag in ein Nieseln über.