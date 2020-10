Mindestens 18 Tote bei Unwettern in Vietnam

Wahlbeobachter beklagen Manipulationen bei Wahl in Kirgistan

Bei der Parlamentswahl in dem zentralasiatischen Land Kirgistan hat es nach Angaben internationaler Wahlbeobachter Manipulationen gegeben.

Es lägen «glaubwürdige Vorwürfe» vor, dass Wählerstimmen gekauft worden seien, teilte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) am Montag in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek mit. Das sei nach wie vor ein ernsthaftes Problem. Die Wahlbeobachter beklagten zudem eine mangelnde Transparenz bei der Finanzierung des Wahlkampfes.

Zugleich …