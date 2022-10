Lehrerin forderte «Anti-Bschiss-Hüte» von ihrer Klasse – es ist eskaliert

Dank Social Media entdeckt man Phänomene, die einen einfach nur staunend zurücklassen – und die sich eben auch nur via Social Media in die Welt verbreiten können. Die philippinischen «Anti-Bschiss-Hüte» gehören in diese Kategorie.

Die Lehrerin Mary Joy Mandane-Ortiz hat ihre Schülerinnen und Schüler an ihrer Schule in Legazpi aufgefordert, aus Papier einen Hut zu basteln, damit sie bei den Zwischenprüfungen nicht abschreiben können. Inspiriert sei sie von einem Bericht gewesen, der Studierende in Thailand zeige, wie sie während einer Prüfung «Ohrenklappen» aus Papierblättern tragen.

Doch die Schülerinnen und Schüler von Mandane-Ortiz gaben sich nicht mit einfachen «Papierohren» zufrieden. Sie liessen ihrer Kreativität freien Lauf.

Hier ein Best-of:

Bild: facebook/Mary Joy Mandane-Ortiz

Ob man sich in diesem Klassenzimmer noch konzentrieren kann?

(yam)