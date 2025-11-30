bedeckt
Zahl der Toten nach Grossbrand in Hongkong steigt auf 146

Zahl der Toten nach Grossbrand in Hongkong steigt auf 146

30.11.2025, 12:26

Nach dem Grossbrand in einem Wohnkomplex in Hongkong ist die Zahl der Todesopfer auf 146 gestiegen. Zudem gelten nach wie vor mehr als 40 Menschen als vermisst, teilte die Polizei in einer im öffentlich-rechtlichen Rundfunksender RTHK ausgestrahlten Pressekonferenz mit.

Bewohnerinnen und Bewohner Hongkongs in der Nähe des Unglücksorts.Bild: keystone

Insofern könne man nicht ausschliessen, dass die Todeszahl noch weiter steigt, hiess es weiter. 79 Menschen wurden durch das Feuer verletzt.

Die Einsatzkräfte haben mittlerweile vier der sieben niedergebrannten Wohntürme durchsucht. Dabei erschweren vor allem die schlechten Sichtverhältnisse die Arbeit, teilte die Polizei mit.

Die Wohnungen seien aufgrund der Verwüstungen durch die Flammen extrem dunkel. Die Durchsuchung der verbliebenen Wohntürme könne potenziell noch mehrere Wochen andauern. (dab/sda/dpa)

