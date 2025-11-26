bedeckt, wenig Regen
Grossbrand in Wohnhäuser in HongKong

Mindestens vier Tote nach Grossbrand in Hongkong

26.11.2025, 12:2426.11.2025, 12:24

Bei einem Grossbrand in einer Wohnanlage mit mehreren Hochhäusern in Hongkong sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Mindestens drei weitere Menschen wurden in Krankenhäusern behandelt.

KEYPIX - Smoke rises after a fire broke out at Wang Fuk Court, a residential estate in the Tai Po district of Hong Kong&#039;s New Territories on Wednesday, Nov. 26 2025. (KEYSTONE/AP Photo/Chan Long ...
In den Wohnblöcken befinden sich rund 1900 Wohnungen.Bild: keystone

Zwei von ihnen befanden sich in kritischem Zustand, wie aus einer Regierungsmitteilung hervorging. Wie die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» und andere lokale Medien berichteten, gehörte auch ein Feuerwehrmann zu den Todesopfern.

Zweithöchste Alarmstufe

Der Brand war in der Wohnanlage Wang Fuk Court im Stadtteil Tai Po ausgebrochen und wurde rasch auf Stufe 4 hochgestuft – die zweithöchste Gefahrenstufe in Hongkong. Mindestens drei der insgesamt acht Wohnblöcke mit mehr als 1900 Wohnungen waren laut «South China Morning Post» betroffen.

Fotos und Videos vom Einsatzort zeigten grosse Rauchschwaden, die aus den eingerüsteten Wohnhochhäusern aufstiegen. An den Gebäuden wurden Renovierungsarbeiten durchgeführt. Auch war zu sehen, wie die Fassadengerüste über mehrere Stockwerke hinweg in Flammen standen und brennende Teile zu Boden stürzten. Zudem waren im Inneren einzelner Wohnungen Feuerherde zu erkennen. (sda/dpa)

