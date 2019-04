Interpol schickt nach Anschlägen Experten-Team nach Sri Lanka

Atalanta und Freuler mit Big Point +++ Frankfurt verpasst wichtige drei Punkte

Atalanta Bergamo hat gute Aussichten, erstmals in seiner Klubgeschichte in den Meistercup respektive in die Champions League zu gelangen. Dank einem 2:1-Sieg bei Napoli holte Atalanta fünf Runden vor Schluss nach Punkten die viertplatzierte AC Milan ein.

Bei Napoli, dessen zweiter Platz hinter Meister Juventus Turin trotz der zweiten Heimniederlage der Saison in der Meisterschaft einstweilen nicht gefährdet ist, gerieten die Bergamasken in der ersten Halbzeit in Rückstand.

Atalantas Trainer Gian …