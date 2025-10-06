bedeckt11°
Schweizer mutmasslich wegen Pädophilie in Manila verhaftet

06.10.2025, 12:5106.10.2025, 13:05

Ein 66-jähriger Schweizer ist in Manila verhaftet worden, bevor er von der philippinischen Hauptstadt nach Bangkok fliegen konnte. Der laut philippinischen Medien vorbestrafte Pädophile wurde Ende September von Beamten der Einwanderungsbehörde am Ninoy Aquino International Airport festgenommen.

Nach Angaben der philippinischen Einwanderungsbehörde bestätigte eine Überprüfung, dass der Mann in der Schweiz bereits zweimal wegen Sexualdelikten gegen Kinder verurteilt wurde – wegen Besitzes und Verbreitung von kinderpornografischem Material.

Ausserdem läuft demnach gegen den Festgenommenen im Kanton Aargau ein weiteres Strafverfahren wegen ähnlicher Vorwürfe. Während der laufenden Ermittlungen setzte er sich jedoch ins Ausland ab.

Laut der philippinischen Einwanderungsbehörde hielt sich der Mann rund drei Wochen auf den Philippinen auf. Es wird vermutet, dass er auf der Suche nach Opfern in mehreren südostasiatischen Ländern unterwegs war.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte die Verhaftung eines Schweizer Staatsangehörigen auf den Philippinen am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die zuständige schweizerische Botschaft sei in Kontakt mit den lokalen Behörden und unterstütze den Schweizer Staatsangehörigen im Rahmen des konsularischen Schutzes.

Aus Daten- und Persönlichkeitsschutzgründen könnten keine näheren Angaben gemacht werden, hiess es weiter. (sda)

Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
