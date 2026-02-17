bedeckt
Bangladesch: Tarique Rahman ist neuer Regierungschef

Tarique Rahman ist neuer Regierungschef Bangladeschs

17.02.2026, 13:1117.02.2026, 13:11

Anderthalb Jahre nach dem dramatischen Fall der Ministerpräsidentin Sheikh Hasina hat Bangladesch wieder einen gewählten Regierungschef.

Der langjährige Oppositionspolitiker und Vorsitzende der rechtskonservativen Nationalistischen Partei Bangladeschs (BNP), Tarique Rahman, wurde in Dhaka als neuer Ministerpräsident vereidigt. Seine Partei hatte vergangene Woche die Parlamentswahl deutlich vor der grössten islamistischen Partei des Landes, Bangladesh Jamaat-e-Islami, gewonnen.

epa12738583 Bangladesh Nationalist Party (BNP) Chairman Tarique Rahman attends a press conference in Dhaka, Bangladesh, 14 February 2026. The Bangladesh Nationalist Party, led by Tarique Rahman, has w ...
Tarique Rahman lebte vor dem Dezember 2025 17 Jahre im Exil in London.Bild: keystone

Die vorgezogene Wahl galt auch als Test für einen geordneten demokratischen Übergang in dem überwiegend muslimisch geprägten Land in Südasien. Fast 128 Millionen Menschen waren wahlberechtigt.

Spross einer politischen Dynastie

BNP-Chef Rahman war erst im Dezember nach 17 Jahren im Exil aus London in seine Heimat zurückgekehrt. Der 60-Jährige übernimmt die Amtsgeschäfte von Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus, der nach den Unruhen im Sommer 2024 als Interimsregierungschef eingesetzt wurde. Ausserdem nahm Bangladeschs Präsident Mohammed Shahabuddin jetzt 25 neuen Ministern den Amtseid ab.

Rahman stammt aus einer politischen Dynastie. Er ist ein Sohn der früheren Ministerpräsidentin Khaleda Zia und dem ehemaligen Präsidenten Ziaur Rahman. Die bittere Rivalität Zias mit Sheikh Hasina hatte die Politik des armen Landes jahrzehntelang geprägt und wichtige Reformen blockiert. Nach seiner Wahl hatte Tarique Rahman als ein vorrangiges Ziel erklärt, «Recht und Ordnung» aufrechtzuerhalten.

Nach Massenprotesten gegen die Regierung und Zusammenstössen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften war die zunehmend autoritär herrschende Hasina Anfang August 2024 nach Indien geflohen, das ihr seitdem Schutz gewährt. Hunderte von Menschen kamen bei den Unruhen ums Leben. (sda/dpa)

