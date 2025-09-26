bedeckt10°
Taifun «Bualoi» trifft auf Philippinen – Tausende evakuiert

Taifun «Bualoi» trifft auf Philippinen – Tausende evakuiert

26.09.2025, 07:52

Nach dem Super-Taifun «Ragasa» hat ein neuer Tropensturm die Philippinen erreicht: «Bualoi», der am späten Donnerstagabend Taifun-Stärke erreichte, ist in der östlichen Provinz Samar mit Böen von bis zu 165 Kilometer pro Stunde auf Land getroffen, wie das staatliche Wetteramt Pagasa mitteilte.

epa12406641 Villagers secure a home in anticipation of an approaching typhoon in Cavite City, Philippines, 26 September 2025. The Philippine state weather agency warned the public to be on alert for f ...
«Bualoi» hat auf den Philippinen für grosse Schäden gesorgt.Bild: keystone

Der Zivilschutz meldete am Morgen (Ortszeit) mindestens vier Todesopfer. Die meisten starben durch herabstürzende Trümmerteile. Mehr als 24'000 Menschen mussten nach Angaben der Behörden in verschiedenen Regionen des südostasiatischen Inselstaates ihre Häuser verlassen und in Sicherheit gebracht werden.

Fährverkehr und Flüge betroffen

In der Nacht zog «Bualoi», der auf den Philippinen «Opong» genannt wird, mit Starkregen über Teile der Region Bicol im Südosten der Hauptinsel Luzon. In 30 Provinzen gab es Sturmwarnungen, darunter auch in der Hauptstadtregion Metro Manila. Aus Sicherheitsgründen wurden zahlreiche Schulen und Behörden geschlossen. Zudem stellte die Küstenwache den Fährbetrieb weitgehend ein: Fast 6'000 Passagiere sassen in mehr als 100 Häfen fest. Dutzende Inlandsflüge wurden gestrichen.

Erst in den vergangenen Tagen hatte Super-Taifun «Ragasa» allein auf den Philippinen mindestens zwölf Menschen das Leben gekostet, 25'000 Menschen mussten aus ihren Häusern fliehen. Dem Katastrophenschutz zufolge gibt es auch grosse Schäden in der Landwirtschaft. Super-Taifune gehören zu den stärksten und gefährlichsten tropischen Wirbelstürmen.

Die Philippinen werden jedes Jahr von durchschnittlich etwa 20 Taifunen heimgesucht. Der besonders schlimme Sturm «Haiyan» hatte im November 2013 mehr als 6'300 Menschen das Leben gekostet.

«Bualoi» hat sich derweil zunächst etwas abgeschwächt, wird aber Prognosen aus Vietnam zufolge über dem Meer wieder an Fahrt aufnehmen. Er könnte das südostasiatische Land in den nördlichen Regionen Thanh Hoa und Nghe An in der Nacht zum Montag erreichen.

Aufräumen in China nach «Ragasa»

In Südchina, wo «Ragasa» zuvor ebenfalls auf Land getroffen war, räumten die Behörden auf, stellten die Stromzufuhr für viele Haushalte wieder her und beseitigten Schäden durch Überschwemmungen oder umgestürzte Bäume. Für die Finanzmetropole Hongkong schätzten Experten laut der «South China Morning Post» den möglichen Gesamtschaden auf bis zu 4,6 Milliarden Hongkong-Dollar (rund 506 Millionen Euro).

In Taiwan, wo im Osten infolge des Super-Taifuns ein Staudamm überlief und Wassermassen Ortschaften überfluteten, gaben die Behörden die Zahl der Toten zuletzt mit 14 an. Die Zahl der Vermissten sank auf 11. Fast 70 Menschen wurden verletzt. (dab/sda/dpa)

Bericht: Erneut Drohnen über Flughafen in Dänemark gesichtet
Die Drohnen-Vorfälle in Dänemark reissen nicht ab: Wie die Nachrichtenagentur Ritzau meldet, wurde wegen einer erneuten Drohnensichtung der Flughafen Aalborg am späten Donnerstagabend um 23.40 Uhr Ortszeit geschlossen und am Freitag um 00.35 Uhr wieder geöffnet. Gemäss Flightradar24 ist ein Flugzeug nach Amsterdam umgekehrt, zudem wurde ein Flug von Kopenhagen storniert. Die Polizei hat die Sichtung einer Drohne bislang nicht bestätigt.
Zur Story