wechselnd bewölkt21°
DE | FR
burger
International
Asien

Proteste in Nepal wegen Social-Media-Sperrungen: Mindestens 16 Tote

epa12362117 A protester throws a tear gas bomb towards the police during clashes in front of the parliament building in Kathmandu, Nepal, 08 September 2025. Young demonstrators gathered in the capital ...
Zu den Zusammenstössen kam es den Berichten zufolge, als Tausende von Demonstranten versucht hatten, das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt zu stürmen.Bild: keystone

16 Tote bei Strassenprotesten gegen Regierung in Nepal

08.09.2025, 15:4608.09.2025, 15:46
Mehr «International»

Bei Protesten gegen die Sperrung von zahlreichen Social-Media-Plattformen wie Facebook und Instagram hat es in Nepal mindestens 16 Tote gegeben. Die Zahl der Toten ergebe sich aus Berichten verschiedener Krankenhäuser in der Hauptstadt Kathmandu, teilte der leitende Beamte der Polizeidienstelle Kathmandu Valley mit.

Mehr als 100 Personen, darunter auch Polizisten, seien verletzt worden. Die Zeitung «The Kathmandu Post» sowie andere einheimische Medien berichteten, die Polizei habe Wasserwerfer, Tränengas sowie scharfe Munition gegen Demonstranten eingesetzt.

Zu den Zusammenstössen kam es den Berichten zufolge, als Tausende von Demonstranten versucht hatten, das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt zu stürmen. Die Polizei habe sie daran hindern wollen. Einige der Verletzten befänden sich in einem kritischen Zustand, sie wiesen Schusswunden am Kopf oder an der Brust auf, berichtete «The Kathmandu Post».

epa12362241 Police clash with a protester in front of the parliament building in Kathmandu, Nepal, 08 September 2025. Young demonstrators gathered in the capital to demand an end to corruption and the ...
Die Proteste richteten sich in erster Linie gegen den Beschluss der Regierung des Himalaya-Staats in der vergangenen Woche, 26 Social-Media-Plattformen zu blockieren.Bild: keystone

Blockade von 26 Plattformen

Die Proteste richteten sich in erster Linie gegen den Beschluss der Regierung des Himalaya-Staats in der vergangenen Woche, 26 Social-Media-Plattformen zu blockieren. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten sich nicht ordnungsgemäss registrieren lassen. Das Vorgehen hatte in dem Land starke Kritik hervorgerufen. Die Proteste wurden den Berichten zufolge vor allem von jüngeren Menschen der sogenannten Generation Z – den aktuell etwa 18- bis 30-Jährigen – angeführt. Auch prangerten sie demnach eine zunehmende Korruption im Staat an. (sda/dpa)

Mehr News aus Nepal:

Wie 10'000 Brücken in Nepal das Leben von 19 Millionen Menschen verändern
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alte Brücken in Nepal
1 / 8
Alte Brücken in Nepal
Strohbrücke.
quelle: helvetas / unbekannt
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Elefanten retten Touristen in Nepal
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
Nach 40 Dienstjahren wurde er wie ein Müllsack vor die Türe gestellt – nun ein Happy End
3
Enthüllt: Wie eine streng geheime Mission des Seal Team 6 in Nordkorea scheiterte
4
«Trump geht es nur um ein einziges Ziel»
5
Trump gibt Dinner für Tech-Giganten – und alle müssen ihm dieselbe Frage beantworten
Meistkommentiert
1
Ukraine hat Gebiete zurückerobert +++ Selenskyj: Putin stellt Welt auf Probe
2
YB-Goalie von Ballmoos wechselt in der Schweiz + Däne Hjulmand neuer Trainer in Leverkusen
3
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
4
Bundesrat Jans wird in der E-ID-«Arena» ausgelacht – Hilfe kommt aus der zweiten Reihe
5
Shut up, Boomer und Gen Z – wir Millennials bringen den Frieden!
Meistgeteilt
1
Riedi macht über 250 Plätze gut +++ Guerdat reitet in Calgary aufs Podest
2
Der Möchtegern-Diktator heult leise – eine verrückte Woche im Rückblick
3
Hype und Hetze: Daniel Küblböck wäre jetzt 40 – neue Dok ist schwere Kost
4
Die Schweiz hört nach Winterthur auf? Dann kennst du diese 8 Dinge nicht
5
«Meine Psyche lag mit mir im Bett – vielleicht sogar unter der Matratze eingeklemmt»
Dieser Schweizer hat Stunden mit Donald Trump verbracht – was dahinter steckt
Der US-Präsident straft die Schweiz mit rekordhohen Zöllen, aber Einladungen lehnt er dennoch nicht ab.
Beim US Open gewann der Spanier Carlos Alcaraz das Finale gegen den italienischen Titelverteidiger Jannik Sinner und ist nun wieder die Nummer eins der Weltrangliste. Mit dabei in New York war am Sonntag auch US-Präsident Donald Trump.
Zur Story