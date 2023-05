Australien vor Referendum über mehr Aborigines-Rechte

Aborigines haben Australien schon vor 65 000 Jahren besiedelt. Nach der Ankunft der «First Fleet» («Erste Flotte») aus England 1788 und der darauffolgenden Kolonisierung wurden Jahrzehnte lang Aborigines-Kinder ihren Eltern entrissen. Die «gestohlene Generation» musste in Heimen oder bei weissen Familien aufwachsen. In der 1901 verabschiedeten Verfassung wurden die Ureinwohner nicht einmal erwähnt. Erst 1967 wurden ihnen Bürgerrechte eingeräumt. Bis heute kämpfen sie für die Anerkennung ihrer Landrechte. (aeg/sda/dpa)

Von den annähernd 26 Millionen Australierinnen und Australiern sind fast eine Million Aborigines und Torres-Strait-Insulaner - so der Name der indigenen Bevölkerung der gleichnamigen Inseln. Bis heute sind sie parlamentarisch nicht vertreten. Die Ureinwohner werden von grossen Teilen der weissen Mehrheit nach wie vor ausgegrenzt. Die meisten leben am Rand der Gesellschaft.

Auf dem Weg zu einem Referendum über mehr politische Rechte für Australiens indigene Bevölkerung ist eine wichtige Hürde genommen: Das Abgeordnetenhaus in der Hauptstadt Canberra sprach sich am Mittwoch mit grosser Mehrheit für eine solche Volksabstimmung über eine Verfassungsänderung aus.

Fleischersatzhersteller Planted will Produktion ausbauen

Der Fleischersatzhersteller Planted aus Kemptthal ZH will die Produktion ausbauen. «Möglich wäre eine Erweiterung in Kemptthal oder an einem andern Ort im In- oder im Ausland», so Co-Chef Pascal Bieri.