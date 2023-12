Polizei in Australien warnt vor an Stränden angespülten Päckchen

Mehr «International»

Weihnachtspäckchen der anderen Art: An Stränden im Südosten Australiens sind mehrere mutmasslich mit Kokain gefüllte Pakete angespült worden. Seit Freitagabend seien insgesamt sieben mit Seepocken bewachsene Päckchen an Stränden zwischen der Metropole Sydney und der etwa 100 Kilometer weiter nördlich gelegenen Stadt Newcastle gefunden worden, teilte die Polizei im Bundesstaat New South Wales am Sonntag mit.

Vorläufige Untersuchungen deuteten darauf hin, dass sie Kokain enthielten. Das Gebiet sei in den vergangenen Tagen weiträumig abgesucht worden, hiess es. Die Polizei warnte die Bevölkerung davor, die Pakete zu berühren oder zu öffnen. (sda/dpa)