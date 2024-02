In diesem Haus soll die Polizei den schrecklichen Fund gemacht haben. bild: sc/google street view

Horror-Fund: Australierin lebte jahrelang mit ihrem toten Bruder

Newtown in Geelong, südwestlich von Melbourne: Es ist kaum vorzustellen, was sich in dem wohlhabenden Viertel in Australien in einem Haus abgespielt hat. Eine Frau soll mit ihrem toten Bruder zusammengewohnt haben. Zwei bis fünf Jahren hat es gedauert, bis Behörden die Leiche entdeckt haben. Genauso lange schlief die Frau offenbar auch mit dem Toten in einem Haus.

«Skelett» lag im Haus zwischen Müll und Unrat

Nur durch einen Zufall machten Mitarbeiter der Polizei die schreckliche Entdeckung. Die um die 70 Jahre alte Frau wurde am 29. Dezember 2022 in einer anderen Angelegenheit verhaftet. Daraufhin wollten Polizisten des Bundesstaates Victoria nachsehen, ob es dem Bruder gut geht. Doch sie fanden nur noch die sterblichen Überreste in dem Haus an der Russel Street.

Dabei ist nicht die Rede von einer Leiche, sondern von einem «Skelett». Für die Mitarbeitenden aus der Gerichtsmedizin war es nur schwer zu erreichen. Das gesamte Haus soll voll mit Müll und Unrat gewesen sein, darunter waren wohl auch tote Opossums und menschliche Fäkalien. Dazwischen: Ratten. Die Gerichtsmedizin konnte nur in Schutzanzügen für Biogefährdung zu dem Fundort gelangen.

Auch für die Anwohner war es eine schwierige Situation: Sie sollen sich jahrelang bei mehreren Regierungsstellen beschwert haben. Jemand aus dem Stadtrat von Geelong soll schliesslich das Department of Families, Fairness and Housing (DFFH) informiert haben. Hier soll die Frau auch Mieterin einer Sozialwohnung gewesen sein.

Seit 2021 sollen auf dem Grundstück mehrere Kontrollen stattgefunden haben, sagt ein Sprecher des DFFH. «Die Besorgnis über mangelnden Kontakt, fehlenden Zugang und den schlechten Zustand des Grundstücks» hätte zugenommen.

Leiche lange unentdeckt: Nachbarn litten unter ekelhaftem Gestank

Zuletzt soll der Mann laut Bericht im Jahr 2018 lebend gesehen worden sein. Dennoch blieb sein Tod lange unentdeckt. Eine Nachbarin vermutet, die Masse an «totalem Dreck» könnte dazu beigetragen haben, den Gestank der verwesenden Leiche zu überdecken, wie die Frau jetzt der «Daily Mail» zufolge der Lokalzeitung «Geelong Advertiser» erklärte. Geruch hätte es immer gegeben – sie gingen jedoch davon aus, dass der Grund die Müllberge sind.

Sie hätten neben einem «Haus des Grauens» gelebt, erzählt sie. Auch hätte es überall Ratten gegeben, schildert sie. Es sei einfach nur ekelhaft gewesen.

Die Todesursache des Mannes wird derzeit noch untersucht. Die Frau wurde im Zusammenhang mit dem Tod nicht angeklagt und freigelassen. Das Haus steht nun seit über einem Jahr leer. In diesem Jahr soll es renoviert werden.