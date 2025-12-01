Hochnebel
Kinderpornografie: Australische Polizei verhaftet 4 Männer

«Satanistische kinderpornografische Inhalte»: Australische Polizei verhaftet 4 Männer

Die Polizei in Australien hat vier Männer wegen kinderpornografischer Inhalte angeklagt.
01.12.2025, 07:3401.12.2025, 07:34

Die Ermittler hätten einen «internationalen Missbrauchsring für satanistische kinderpornografische Inhalte» untersucht, als sie die vier Verdächtigen in Sydney identifizierten, erklärte die Polizei des Bundesstaates New South Wales am Montag.

epa12545097 A police officer stands in front of an Australian flag ahead of the arrival of Zhao Leji, Chairman of the Standing Committee of the National Peoples Congress, Peoples Republic of China a ...
Die australische Polizei verhaftete vier Männer. (Symbolbild)Bild: keystone

Die vier Männer werden beschuldigt, über eine international betriebene Website kinderpornografische Inhalte besessen, verbreitet und zugänglich gemacht zu haben.

Die Polizei hatte die Verdächtigen nach eigenen Angaben am Donnerstag festgenommen. Unter ihnen befindet sich ein 26-Jähriger, dem vorgeworfen wird, eine Anführerrolle in der Gruppe innegehabt zu haben. Die Polizei stellte mehrere elektronische Geräte sicher, auf denen sich tausende «schändliche» Videoaufnahmen von Missbrauch an Kindern im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren sowie von Sodomie befanden.

Aufgrund der Inhalte, welche die Männer teilten und der Gespräche, die sie führten, «waren wir besorgt um alle Kinder, mit denen diese Menschen in Kontakt kommen könnten», sagte die Leiterin der Abteilung für Sexualdelikte, Jayne Doherty, bei einer Pressekonferenz. Die Polizei werde daran arbeiten, die Kinder in den Aufnahmen zu identifizieren und sie «so schnell wie möglich» zu retten. (sda/afp)

