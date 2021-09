Seltenes Erdbeben nahe der Millionenstadt Melbourne

In Australien hat die Erde gebebt – ein eher seltenes Ereignis. Es war eines der stärksten Erdbeben, das jemals in dem Land gemessen wurde. Bilder zeigen leichte Zerstörung in der Millionenstadt Melbourne.

Der Bundesstaat Victoria an Australiens Ostküste ist von einem Erdbeben erschüttert worden. Das Beben der Stärke 6.0 habe sich am Mittwochmorgen (Ortszeit) in Mansfield etwa 200 Kilometer nordöstlich der Millionenstadt Melbourne ereignet, teilte der Notdienst der Region mit. Medienberichten zufolge rannten zahlreiche Menschen in der zweitgrössten australischen Stadt auf die Strassen.

Die Erdstösse waren auch in der Hauptstadt Canberra und in Sydney im angrenzenden Bundesstaat New South Wales zu spüren. Eine Tsunami-Warnung gab das nationale Meteorologieamt nicht aus.

Beben in Australien sind selten

Anders als im Nachbarland Neuseeland sind Beben in Australien sehr selten. In den sozialen Netzwerken teilten viele Anwohner Videos davon, wie es bei ihnen wackelte. Der australische Sender ABC News teilte ein Video, aus einem Nachrichtenstudio in Melbourne, wo das Beben während der Sendung deutlich zu spüren war. «War das ein Erdbeben oder irgendwas Strukturelles», fragt einer der Moderatoren. «Das war ein grosses», hört man den verwunderten Mann sagen. «Unheimlich» bezeichnet daraufhin jemand den Vorfall im Hintergrund.

Lokale Medien berichteten, Gebäude hätten gewackelt und Gegenstände seien aus Regalen gefallen. In den Online-Medien waren zudem Bilder von der beliebten Melbourner Einkaufsmeile rund um die Chapel Street zu sehen, die mit Trümmerteilen übersät war.

Zahlreiche Hilferufe bei Rettungsdiensten

Die Rettungsdienste teilten mit, dass sie zahlreiche Hilferufe erhalten hätten und mit Feuerwehr- und Rettungskräften im Einsatz seien. Einige Anrufe kamen demnach sogar noch aus der rund 700 Kilometer vom Epizentrum entfernten Stadt Dubbo.

Das Netzwerk GeoNet in Neuseeland teilte mit, es habe sich um das stärkste Beben auf dem australischen Festland seit 1997 gehandelt. Laut dem US Geological Service( USGS ) war dies erst das achte Erdbeben in der Region mit einer Stärke von über 5.0 seit 1973.

