Australien

Haiattacke in Australien – Frau stirbt, Mann schwer verletzt

Bei einem Haiangriff vor der australischen Ostküste ist eine junge Frau tödlich verletzt worden.
27.11.2025, 04:5827.11.2025, 04:58

Ein Mann überlebte die Attacke knapp und wurde in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei im Bundesstaat New South Wales mitteilte. Der Vorfall ereignete sich in Crowdy Bay nahe dem Campingplatz Kylies Beach, rund 350 Kilometer nördlich von Sydney. Beide Opfer sollen in ihren Zwanzigern gewesen sein. Den Behörden zufolge kannten sich die beiden.

FILE - A sign is seen at the site of a fatal shark attack at Dee Why Beach, in Sydney, Australia, Sept. 6, 2025. (AP Photo/Mark Baker) Australia Shark Attack
Ein Warnschild an einem Strand nahe Sydney. Bild: keystone

Die Einsatzkräfte seien am frühen Morgen (Ortszeit) zu dem Strand gerufen worden, hiess es. Derweil hätten Augenzeugen bereits Erste Hilfe geleistet. Die Frau sei aber noch vor dem Eintreffen der Notärzte gestorben. «Ein grosses Lob an den Passanten am Strand, der dem Mann das Bein abgebunden und ihm damit wahrscheinlich das Leben gerettet hat», zitierte der Sender ABC einen Sprecher der Einsatzkräfte.

Suche mit Drohnen

Um welche Art von Hai es sich handelte, war zunächst unklar. Die Behörden versuchten, den Hai zu sichten. Örtliche Organisationen halfen mit Drohnen bei der Suche. «Hoffentlich kann der verantwortliche Hai identifiziert werden», sagte Polizeichef Timothy Bayly. Die Strände in der Region wurden vorläufig gesperrt.

Offiziellen Daten zufolge kamen in der ersten Jahreshälfte drei Menschen in Australien bei Haiangriffen ums Leben. Im September war ein Surfer in einem Vorort von Sydney bei einem Angriff gestorben. Für den Menschen sind vor allem drei in der Region heimische Arten gefährlich: Tigerhaie, Bullenhaie und Weisse Haie. (sda/dpa)

