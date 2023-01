Während die Wassermassen aus Fitzroy Crossing abflossen, waren weitere Gemeinden von Überschwemmungen bedroht. Einsatzkräfte versuchten mit Hubschraubern, Betroffene in Sicherheit zu bringen. Derweil sind Teile des Great Northern Highway, der die Metropole Perth mit der nördlichen Hafenstadt Wyndham verbindet, weiter unpassierbar. Die Schnellstrasse ist die einzige Transportroute in den Norden. Die Reparaturarbeiten könnten Berichten zufolge Wochen oder sogar Monate dauern. (aeg/sda/dpa)

«Ich bin hier in meiner Werkstatt, und alles ist komplett verwüstet», zitierte die australische Nachrichtenagentur AAP den Mechaniker Dwayne Ben aus Fitzroy Crossing. Seine gesamte Ausrüstung sowie zwölf Autos, die er zur Reparatur gehabt habe, seien ruiniert. Die Schäden in der Gemeinde mit 1200 Bürgern seien enorm. Auch das älteste Hotel des Ortes, das historische «Crossing Inn», sei komplett zerstört.

Die tagelangen heftigen Regenfälle waren von Ausläufern des Zyklons Ellie ausgelöst worden. Am Freitag nahm das Wettersystem langsam Kurs auf das Northern Territory. Während sich die Wassermassen langsam zurückzogen, standen viele Bewohner des schwer betroffenen Ortes Fitzroy Crossing vor den Trümmern ihrer Existenz.

Die Jahrhundertflut in der Region Kimberley im Nordwesten von Australien hat eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Der Chef der Notdienste von Western Australia, Darren Klemm, sprach am Freitag vom «schlimmsten Hochwasser, das unser Bundesstaat je erlebt hat».

Tesla senkt Preise in China erneut – bei zwei Modellen um über 10 Prozent

Spur der Zerstörung in Australiens Kimberley-Region nach Jahrhundertflut

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

51 Tattoos, die in der Badi bestimmt für Aufsehen sorgen

Dämonen in deinem Bett – Willkommen im lebendigsten aller Albträume, der Schlafparalyse

25 Momente, in denen der Pöstler einfach zu weit gegangen ist

Fertig Fleischtheke? Sogar kürzere Öffnungszeiten sind bei Migros und Co. jetzt Thema

«Hau ab, du Jugo»: Was Sanija Ameti täglich zu lesen bekommt

Nach Rückschlag in der Ukraine: Russische Propagandisten zelebrieren den Tod

Verzockt

Den dritten Tag in Folge verliert der Republikaner Kevin McCarthy im Repräsentantenhaus eine Wahl nach der anderen. Wie konnte es so weit kommen – und wie geht es weiter?

Am dritten Tage auferstanden von den Totgesagten, so hatte Kevin McCarthy es sich womöglich vorgestellt. Als die künftigen Mitglieder des neuen US-Repräsentantenhauses am Donnerstagmittag (Ortszeit) im Kapitol zusammenkamen, um erneut über ihren Sprecher abzustimmen, da lagen zähe Verhandlungen hinter dem Fraktionsführer der Republikaner.