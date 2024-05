US-Regierung schaltet sich in Arbeitskonflikt bei VW in Mexiko ein

Mexiko ist der wichtigste Handelspartner der USA. In Mexiko produzierte Autos und andere Waren werden weitgehend zollfrei in die USA exportiert. (hkl/sda/awp/dpa)

Mexiko wurde im Rahmen des nordamerikanischen Handelsabkommens aufgefordert, die mutmassliche Missachtung von Arbeitnehmerrechten im Werk von Puebla zu untersuchen, wie die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Ex-Mitarbeiter von Volkswagen in Mexiko behaupten, wegen ihrer Gewerkschaftsarbeit entlassen worden zu sein.

Nach einer arbeitsrechtlichen Klage gegen Volkswagen in Mexiko hat sich die US-Regierung eingeschaltet. Die Rechte von Arbeitnehmenden sollen besser geschützt werden.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Wie Cristiano Ronaldo immer stärker an seinem eigenen Denkmal sägt

Neue Pendler-Statistik zeigt, welche Verkehrsmittel in der Schweiz am beliebtesten sind

Picdump 91 – diese Memes bringen dich in Ferienstimmung

Er blockierte an Pfingsten den Gotthard: «Es war schockierend»

Djokovic deutet private Probleme an und sagt: «Alles ausser Titel wäre unbefriedigend»

Russisches Regiment verschwindet spurlos in den eigenen Reihen

Was für eine Leere – die Schweiz verliert den WM-Final gegen Tschechien

Trump-Prozess: Jury zieht sich zu Beratungen über Urteil zurück

Im ersten Strafprozess gegen einen ehemaligen US-Präsidenten haben sich die Geschworenen zur Beratung über das Urteil zurückgezogen. Im Verfahren gegen Donald Trump entliess Richter Juan Merchan die Jury nach den obligatorischen Anweisungen an die zwölf New Yorker am Mittwoch aus dem Gerichtssaal, wie mehrere anwesende Journalisten berichteten. Die Geschworenen müssen nun ein einstimmiges Urteil fällen. Normalerweise dauern diese Beratungen zwischen einigen Stunden und mehreren Tagen.