Lettland meldet Beschädigung an Kabel in der Ostsee

04.01.2026, 23:0904.01.2026, 23:09
epa12596401 Latvia&#039;s Prime Minister Evika Silina attends the press conference of the Eastern Flank Summit in Helsinki, Finland, 16 December 2025. The Finnish prime minister convened the leaders o ...
Ministerpräsidenten von Lettland: Evika Silina.Bild: keystone

Erneut ist ein Unterseekabel in der Ostsee beschädigt worden – diesmal vor Lettland. «In der Ostsee nahe Liepaja wurde ein Schaden an einem Glasfaserkabel eines privaten Unternehmens entdeckt», teilte Ministerpräsidentin Evika Silina auf der Plattform X mit. Nach Angaben der lettischen Polizei handelt es sich bei dem mutmasslichen Verursacher des Schadens um ein Schiff. Die genauen Umstände des Vorfalls, der sich am 2. Januar in lettischen Hoheitsgewässern ereignet habe, seien noch unklar.

Nach Auswertung von Informationen der lettischen Marine soll das Schiff zunächst über ein inaktives Kabel gefahren sein und anschliessend seinen Kurs auf das nun beschädigte Kabel geändert haben, teilte die Polizei mit. Nach Identifizierung des verdächtigen Schiffs sei eine Untersuchung eingeleitet und die Besatzungsmitglieder seien befragt worden. Dazu seien Ermittler an Bord des Schiffs gegangen, das gegenwärtig im Hafen von Liepaja liege. Das Schiff und seine Besatzung, die mit der Polizei kooperiere, wurden bislang nicht festgesetzt, hiess es weiter. Die Ermittlungen dauerten an.

Zweiter Vorfall binnen einer Woche

Liepaja ist die drittgrösste Stadt Lettlands und liegt direkt an der Ostseeküste, nördlich der Grenze zu Litauen. Aus dem Nachbarland sind den Angaben zufolge auch die ersten Informationen über die mögliche Beschädigung des Kabels eingegangen, die aber keine Auswirkungen auf lettische Verbraucher haben soll.

Die Beschädigung des Unterseekabels ist der zweite Vorfall innerhalb einer Woche in der Ostsee. An Silvester wurde ein Datenkabel zwischen Estland und Finnland beschädigt. Unter Verdacht steht ein Schiff, das von den finnischen Behörden mit heruntergelassener Ankerkette angetroffen und festgesetzt wurde. (sda/dpa)

