Lukaschenko kündigt neue Verfassung für Belarus an

IIHF-Boss Fasel: «Wir halten am WM-Standort Minsk fest»

Trotz allem eine Eishockey-WM in Minsk? Ja, das ist möglich. René Fasel hofft auf eine Normalisierung der politischen Lage in Weissrussland und schliesst nicht aus, auf den zweiten WM-Standort Riga zu verzichten und das ganze Turnier in Minsk zu spielen. Und er macht sich grosse Sorgen um unser Eishockey.

Nach einem positiven Corona-Test sitzt der Präsident des internationalen Eishockey-Verbandes IIHF in der Schweiz in Isolation fest. René Fasel (70) hat keine Symptome, es geht ihm gut und nun kümmert er sich eben am Telefon um die Hockey-Weltpolitik.

Das Testergebnis hat ihn daran gehindert, via Berlin nach Minsk zu fliegen und den weissrussischen Machthaber Alexander Lukaschenko zu besuchen. «Es ist nicht meine Art, Briefe zu schreiben und so Forderungen zu stellen. Ich will mich persönlich …