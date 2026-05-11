Tödlicher Unfall in Spanien: Auto mit Schweizer Kennzeichen brennt komplett aus

In der spanischen Provinz Zamora hat sich am Sonntag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Auto mit Schweizer Kennzeichen ist von der Autobahn abgekommen und in Flammen aufgegangen. Eine Person starb dabei.

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Der Unfall geschah laut der Polizei am frühen Sonntagmorgen, berichten lokale Medien. Das Auto mit Schweizer Kennzeichen war gegen 1.30 Uhr auf der Autobahn A-11 in der spanischen Provinz Zamora in der Region Kastilien und Leon unterwegs.

Das Auto brannte komplett aus. Bild: Guardia Civil de Zamora

Die Polizei habe mehrere Meldungen über den Unfall erhalten mit dem Hinweis, dass sich im Innern des Autos noch eine Person befinden könnte. Ersten Erkenntnissen zufolge kam das Auto auf der Höhe Fresno de la Ribera von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und wurde schliesslich von der Strasse geschleudert. Anschliessend fing es Feuer und brannte aus.

Das Auto prallte gegen die Leitplanke und wurde von der Strasse geschleudert, wo es in Flammen aufging. Bild: Guardia Civil de Zamora

Die Einsatzkräfte fanden im Innern tatsächlich ein Todesopfer, das bis zur Unkenntlichkeit verbrannt war, heisst es weiter. Noch ist das Opfer nicht offiziell identifiziert. Die Einsatzkräfte vermuteten zunächst, dass es sich wegen des Kennzeichens um eine Person aus der Schweiz handelt.

Wie El Confidencial berichtet, soll es sich um einen 40-jährigen Portugiesen handeln, der wohl auf dem Weg nach Portugal war. Die sterblichen Überreste wurden zur Identifizierung ins forensische Institut in Zamora gebracht. Dort soll ein Gentest Gewissheit bringen. Die Forensiker werden dabei auch von den portugiesischen Behörden unterstützt. (vro)