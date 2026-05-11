bedeckt, wenig Regen13°
DE | FR
burger
International
Blaulicht

Unfall in Spanien: Portugiese stirbt in Auto mit Schweizer Kennzeichen

Tödlicher Unfall in Spanien: Auto mit Schweizer Kennzeichen brennt komplett aus

In der spanischen Provinz Zamora hat sich am Sonntag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Auto mit Schweizer Kennzeichen ist von der Autobahn abgekommen und in Flammen aufgegangen. Eine Person starb dabei.
11.05.2026, 09:3011.05.2026, 09:30

Der Unfall geschah laut der Polizei am frühen Sonntagmorgen, berichten lokale Medien. Das Auto mit Schweizer Kennzeichen war gegen 1.30 Uhr auf der Autobahn A-11 in der spanischen Provinz Zamora in der Region Kastilien und Leon unterwegs.

Unfall Spanien Zamora Schweizer Kennzeichen 11.5.26
Das Auto brannte komplett aus.Bild: Guardia Civil de Zamora

Die Polizei habe mehrere Meldungen über den Unfall erhalten mit dem Hinweis, dass sich im Innern des Autos noch eine Person befinden könnte. Ersten Erkenntnissen zufolge kam das Auto auf der Höhe Fresno de la Ribera von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und wurde schliesslich von der Strasse geschleudert. Anschliessend fing es Feuer und brannte aus.

Unfall Auto mit Schweizer Kennzeichen Spanien 11.5.26
Das Auto prallte gegen die Leitplanke und wurde von der Strasse geschleudert, wo es in Flammen aufging.Bild: Guardia Civil de Zamora

Die Einsatzkräfte fanden im Innern tatsächlich ein Todesopfer, das bis zur Unkenntlichkeit verbrannt war, heisst es weiter. Noch ist das Opfer nicht offiziell identifiziert. Die Einsatzkräfte vermuteten zunächst, dass es sich wegen des Kennzeichens um eine Person aus der Schweiz handelt.

Wie El Confidencial berichtet, soll es sich um einen 40-jährigen Portugiesen handeln, der wohl auf dem Weg nach Portugal war. Die sterblichen Überreste wurden zur Identifizierung ins forensische Institut in Zamora gebracht. Dort soll ein Gentest Gewissheit bringen. Die Forensiker werden dabei auch von den portugiesischen Behörden unterstützt. (vro)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Influencer streamt seinen Autounfall
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Lignano ergreift wieder Massnahmen gegen Pfingst-Exzesse «Tutto Gas»
Der bei Touristen beliebte nordostitalienische Badeort Lignano Sabbiadoro will Massnahmen gegen Exzesse junger Besuchenden während des Pfingstwochenendes ergreifen. Die Feiern am Pfingstwochenende sind auch als «Tutto Gas» bekannt.
Zur Story