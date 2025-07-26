freundlich18°
DE | FR
burger
International
Blaulicht

Tote bei Rallye de la Fourme: Rennauto kommt von Strasse ab

Rallye de la Fourme: Rennauto in Frankreich kommt von Strasse ab – mehrere Tote

26.07.2025, 14:4907.08.2025, 11:15
Mehr «International»

Ein Rennwagen hat in Frankreich mehrere Menschen im Publikum erfasst - zunächst starben zwei Menschen, eine dritte Person erlag Medienberichten zufolge am Nachmittag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Der Wagen sei bei der Rallye de la Fourme bei Arlanc im Département Puy-de-Dôme in der Mitte Frankreichs von der Strasse abgekommen, teilte die Präfektur auf der Plattform X mit. Mehrere weitere Menschen, die zum Zeitpunkt des Unfalls anwesend waren, stehen demnach unter Schock.

Unter den Todesopfern befinden sich zwei Brüder im Alter von 70 und 60 Jahren, wie Medien unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichteten. Das dritte Opfer sei ein 44-jähriger Vater. Die Staatsanwaltschaft leitete laut den Berichten eine Untersuchung wegen fahrlässiger Tötung ein. Den Wagen habe eine 22-Jährige gesteuert, mit ihr im Auto habe eine 51-jährige Co-Pilotin gesessen.

Die Rallye sei sofort beendet worden, sagte der Präfekt Joël Mathurin laut einem Video des französischen Senders BFMTV. Dies bestätigte auch die Rennleitung in einem kurzen Beitrag auf Facebook. Das Rennen sei um kurz vor 11.00 Uhr abgebrochen worden. «Es findet keine Preisverleihung statt.»

Zuschauer in verbotenem Bereich?

Verschiedenen Medienberichten zufolge hielten sich die verunglückten Zuschauer in einem abgesperrten Bereich auf. Eine Untersuchung sei eingeleitet worden, um die Umstände zu klären, sagte Mathurin in dem Video auf BFMTV. Es sei ausserdem eine psychologische Betreuung in der Nähe eingerichtet worden.

Bereits im vergangenen Jahr wurde diese Rallye von einem Todesfall überschattet. Ein für die Sicherung der Strecke verantwortlicher Mann war den Organisatoren der Rallye zufolge von einem Rennauto erfasst worden. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Weil wir die Kommentar-Debatten weiterhin persönlich moderieren möchten, sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion 24 Stunden nach Publikation einer Story zu schliessen. Vielen Dank für dein Verständnis!
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Aschenmadlen
26.07.2025 16:33registriert Juli 2017
Rally fand ich immer spannend, gefällt mir besser als z.B. F1. Warum aber immer noch so viele Zuschauer so nahe an der Strecke, z.T. aussen an Kurven stehen, hab ich noch nie verstanden. Man könnte sichere Bereiche definieren für die Fans (Hügel, Betonpoller usw).
374
Melden
Zum Kommentar
avatar
Joe Smith
26.07.2025 20:02registriert November 2017
Wenn ich sehe, wo sich die Fans bei Rallies jeweils hinstellen, wundert mich nur, dass sowas nicht viel öfter passiert.
200
Melden
Zum Kommentar
8
Meistgelesen
1
Forensik-Experte erklärt, was mit Dahlmeiers Leichnam am Berg passiert
2
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
3
Erst die Fails – dann alles andere (die Arbeit, möglicherweise)
4
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
5
Wenn man es mit den Auto-Modifikationen etwas zu gut meint ...
Meistkommentiert
1
Freiburgs Doan zur Eintracht +++ Son sorgt für MLS-Rekordtransfer
2
Strandbesucher machen in Spanien Jagd auf Migranten
3
Keller-Sutter und Parmelin beissen in Washington auf Granit
4
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
5
Roche verlangt für seinen Blockbuster in den USA massiv mehr – hat Trump doch einen Punkt?
Meistgeteilt
1
Kreml: Trump-Putin-Treffen in den nächsten Tagen + Tote bei russischem Angriff
2
Räumungsaufruf für Süden der Stadt Gaza +++ Aussenminister fordert mehr Druck auf Hamas
3
Kipppunkt am Great Barrier Reef – Korallen erholen sich nicht mehr genug schnell
4
39-Prozent-Zoll in Kraft +++ Bundesrat informiert am Nachmittag +++ SMI fast unverändert
5
US-Experte erklärt, weshalb es zwischen KKS und Trump nicht funkte
Trump: Migranten erledigen Farmarbeit «von Natur aus»
US-Präsident Donald Trump hat Migranten als unersetzliche Arbeitskräfte für die Landwirtschaft bezeichnet.
Zugleich sprach er Menschen aus wirtschaftlich benachteiligten Gruppen in den USA indirekt ihre Einsatzbereitschaft ab. «Wir können nicht zulassen, dass unsere Landwirte niemanden haben», sagte der Republikaner auf Nachfrage beim US-Sender CNBC. «Diese Menschen (...) kann man nicht so einfach ersetzen.»
Zur Story