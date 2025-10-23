freundlich12°
Brasilien

Brasiliens Präsident Lula will sich um 4. Amtszeit bewerben

Brasiliens Präsident Lula will sich um vierte Amtszeit bewerben

23.10.2025, 18:3023.10.2025, 18:30

Trotz seines fortgeschrittenen Alters will sich der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva im kommenden Jahr um eine vierte Amtszeit bewerben. «Ich werde bald 80 Jahre alt, aber ich habe noch die gleiche Energie wie als ich 30 war», sagte Lula bei einem Besuch in Indonesien. «Ich werde mich um eine vierte Amtszeit in Brasilien bemühen.» Der linke Präsident feiert in der kommenden Woche seinen 80. Geburtstag.

Lula führte das grösste Land Lateinamerikas bereits von 2003 bis 2011 und regiert derzeit in seiner dritten Amtszeit wieder seit Anfang 2023. Damit ist der frühere Gewerkschaftsführer Brasiliens dienstältester Staatschef seit der Rückkehr des Landes zur Demokratie vor rund 40 Jahren.

Mögliches Treffen mit Trump beim Asean-Gipfel

Lula reist momentan durch Asien. Nach seinem Besuch in Indonesien fliegt er zum Gipfel des Verbands Südostasiatischer Nationen (Asean) in Malaysia. Brasilianischen Medienberichten zufolge könnte er sich dort mit US-Präsident Donald Trump treffen.

Die Beziehungen zwischen Brasilien und den Vereinigten Staaten waren zuletzt angespannt. Trump bezeichnete das Strafverfahren gegen den früheren brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro als politisch motiviert. Nachdem der rechte Politiker wegen eines Putschversuchs nach seiner Wahlniederlage gegen Lula zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt worden war, verhängte Trump Strafzölle von 50 Prozent auf zahlreiche brasilianische Produkte. (sda/dpa)

Mehr zu Brasilien:

Historisches Urteil: Bolsonaro zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt
Themen
Bolsonaro-Anhänger stürmen Kongressgelände in der Hauptstadt
1 / 37
Bolsonaro-Anhänger stürmen Kongressgelände in der Hauptstadt
Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro haben den Kongress in der Hauptstadt Brasilia gestürmt.
quelle: keystone / eraldo peres
Gang-Attacken in Brasilien sorgen für Chaos
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
