Tor aufgesprengt: Über 100 Häftlinge aus Gefängnis in Brasilien ausgebrochen

Mindestens 105 Häftlinge sind am frühen Montagmorgen (Ortszeit) aus einem Gefängnis in Brasilien geflüchtet. Ein Verbrecherkommando sprengte das Tor der Haftanstalt von João Pessoa im nordöstlichen Bundesstaat Paraíba und griff das Wachpersonal mit Feuerwaffen an.

Ein Video zeigt das zerstörte Tor: Video: YouTube/Simone Duarte

Ein Offizier der Militärpolizei erlitt nach Angaben der Sicherheitsbehörden schwere Verletzungen. Ziel der Angreifer sei die Befreiung von vier Häftlingen gewesen, die wegen zahlreicher Überfälle auf Geldtransporter und Bankautomaten verhaftet worden waren, berichtete das Nachrichtenportal G1 unter Berufung auf Polizeiquellen. 33 Flüchtige wurden rasch wieder eingefangen.

Im Hochsicherheitsgefängnis von João Pessoa lebten bis zum Ausbruch 680 Häftlinge. Nach den letzten offiziellen Angaben sitzen im grössten Land Lateinamerikas über 726'000 Menschen hinter Gittern. Die Gefängnisse sind aber nur auf rund 368'000 Insassen ausgelegt. (sda/dpa)

Auf diesem Video sind Schüsse zu sehen: Na madrugada de hoje, bandidos fortemente armados chegaram atirando e explodiram os portões de um presídio de SEGURANÇA MÁXIMA em João Pessoa - Paraíba, pra resgatar presos. Pelo menos 105 criminosos fugiram: pic.twitter.com/wAfeINMCpq — Corote (@cor0te) 10. September 2018

