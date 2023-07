Tausende Afrobrasilianerinnen demonstrieren gegen Rassismus

Der Zug der Frauen marschiert entlang der Copacabana. bild: brasil247

Tausende afrobrasilianische Frauen haben in Brasiliens Millionen-Metropole Rio de Janeiro gegen Rassismus und Gewalt demonstriert. Die Teilnehmerinnen zogen am berühmten Strand von Copacabana entlang und forderten andere Frauen auf, sich dem Protest anzuschliessen, wie die Nachrichtenagentur Agencia Brasil am Sonntagabend (Ortszeit) berichtete.

Demnach trugen die Demonstrantinnen Banner und Schilder mit Porträts von Afrobrasilianerinnen, die in Brasilien für Respekt gekämpft haben, darunter die verstorbene Sängerin Elza Soares oder die 2018 ermordeten Stadträtin von Rio, Marielle Franco. «Einen der brasilianischen Strände mit der grössten Sichtbarkeit einzunehmen ist ein Akt des Mutes und der Anklage», sagte die brasilianische Schriftstellerin Maria da Conceição Evaristo.

Organisiert wurde die Demonstration vom Forum afrobrasilianischer Frauen des Bundesstaates Rio de Janeiro. In Brasilien ist rund die Hälfte der Bevölkerung dunkelhäutig. Deshalb fordern die Demonstrantinnen auch mehr politische Beteiligung - bis hin zu einer schwarzen Richterin am Obersten Gerichtshof. Afrobrasilianerinnen sind offiziellen Zahlen zufolge besonders oft von Gewalt und Arbeitslosigkeit betroffen. (sda/dpa)